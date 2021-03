Stronghold: Warlords im Test

Micromanagement der Wirtschaft

Die Stronghold-Spiele mögen wie Age of Empires aussehen, aber sie spielen sich ganz anders. Sie legen einen viel höheren Wert auf den Aufbau der Wirtschaft und natürlich der Burg (Stronghold). Es reicht nicht aus, wie bei Age of Empires nur ein Gebäude zu errichten, das danach (mehr oder weniger) von ganz alleine funktioniert. Stronghold verwendet ein “realistischeres” Wirtschaftsmodell mit mehr Abhängigkeiten beim laufenden Betrieb eurer Gebäude. Mechanismen interagieren miteinander, und ein winziges Problem an einer Stelle kann dazu führen, dass alle eure Produktionsbetriebe stillstehen und die arbeitslosen Bauern fluchtartig euer Königreich verlassen. Es ist ein gewisses Maß an Mikromanagement nötig, damit die Wirtschaft floriert. Stronghold: Warlords spielt sich dabei ein wenig wie Die Siedler, während die Schlachten immer noch wie in Age of Empires ablaufen, nur dass eure Truppen wesentlich dümmer sind und außerdem schneller sterben als Fliegen.

Macht eure Untertanen glücklich mit einem niedrigen Steuersatz, genügend Essensrationen (Gemüse, Tee, Fleisch, Kleidung) und schönen Häusern zum Leben. Ihr wollt ja nicht, dass sie arbeitslos in eurer Festung herumlungern. Nur glückliche Untertanen zahlen brav Steuern, und ohne Geld könnt ihr keine Armee ausrüsten.

Und dann ist da noch der Aspekt des Burgenbaus. Dieser war im ursprünglichen Stronghold recht detailliert, wurde aber in späteren Teilen abgeschwächt. Man kann in Stronghold: Warlords immer noch eine schöne Burg mit coolen Verteidigungsanlagen bauen (und muss dies auch während einiger Missionen tun), aber eine starke Wirtschaft zu haben und eure Feinde auf dem Schlachtfeld zu besiegen ist wichtiger als der Bau einer Festung, zumindest im Multiplayer. Und Dschingis Khan kann überhaupt keine Burg bauen… mag historisch fundiert sein, aber was macht er in einem Spiel namens Stronghold?