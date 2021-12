Für Sonic-Fans: LEGO Ideas Sonic the Hedgehog Green Hill Zone Set

Die LEGO Group kündigte das neue LEGO Ideas Sonic the Hedgehog Green Hill Zone Set an, eine detaillierte LEGO-Stein-Darstellung eines der kultigsten Videospiel-Levels aller Zeiten.

Diese neue analoge Version der Green Hill Zone wurde von dem 24-jährigen britischen LEGO-Superfan Viv Grannell über die LEGO Ideas Plattform entworfen und gibt Fans die Möglichkeit, selbst ein Stück Videospielgeschichte zu bauen.

Sonic the Hedgehog tauchte 1991 weltweit auf den Bildschirmen der Spieler auf, als er durch das erste Level des Spiels raste, um goldene Ringe zu sammeln. Die mittlerweile ikonische Green Hill Zone ist eine hellgrün bewachsene Landschaft, die von den charakteristischen Hügeln Kaliforniens inspiriert ist. Sonic hat die Tradition der beliebten Green Hill Zone in den letzten 30 Jahren in vielen neuen Versionen des Spiels beibehalten – und jetzt kann diese Zone auf eine neue Art und Weise angegangen werden: als eine „lebensechte“ LEGO-Version, die von Fans gebaut werden kann und am Neujahrstag in den LEGO-Stores und auf der Webseite https://LEGO.com/Sonic erhältlich sein wird.

In dem 1.125-teiligen Set finden sich viele charmante Details und Easter-Eggs, darunter Minifiguren – eine aktualisierte Version von Sonic, Crabmeat, Moto Bug, Dr. Eggman und dem Phantom Ruby. Außerdem sind eine 10er Ring-Box, goldfarbene Ringe und ein Technik-Hebel enthalten, mit dem Sonic und seine Freunde in die Luft katapultiert werden können. Und genau wie im Spiel kann man beim Bauen des Sets einen Edelstein als Belohnung ergattern! Dieses dynamische LEGO-Set bietet jahrelang Spaß und Freude, ganz gleich ob man es sich nun fertig gebaut ins Regal stellt oder damit spielt.

LEGO-Fan Viv Grannell ist ein leidenschaftlicher Sonic-Fan und sah die Gelegenheit, ein eigenes LEGO Set zu bauen. Der Entwurf wurde auf der LEGO Ideas Plattform eingereicht, einer LEGO Initiative, die es Fans ermöglicht, Ideen zu teilen, über die dann die gesamte LEGO-Fangemeinde abstimmen kann. Die Einsendung erreichte die erforderlichen 10.000 Stimmen, um vom LEGO-Team grünes Licht zu erhalten und in die Tat umgesetzt zu werden.

Der Herausforderung, das Konzept in ein LEGO-Set zu verwandeln, nahm sich der LEGO-Designer Sam Johnson an:

So gut wie jeder, der in den letzten 30 Jahren Videospiele gespielt hat, kennt und liebt Sonic – und ist wahrscheinlich mit ihm durch die unvergessliche Green Hill Zone gerast. Wir haben dieses Set so gestaltet, dass es genauso farbenfroh und spaßig ist wie die Version der Green Hill Zone im Spiel – und es dann mit vielen Easter-Eggs und sogar Preisen gefüllt, damit die Fans einige ihrer beliebtesten Spiele-Ikonen auf eine ganz neue Art und Weise genießen können. Sam Johnson

Das LEGO Sonic the Hedgehog Green Hill Zone Set ist ab dem 1. Januar 2022 in den LEGO-Stores und unter https://LEGO.com/Sonic zum empfohlenen Verkaufspreis von 69,99 € erhältlich.