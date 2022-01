Beliebte Rennspiele im Jahr 2021

Während im letzten Jahr F1 2020, Automobilista 2 und DIRT 5 auf den Markt kamen, gab es in diesem Jahr noch einmal ein paar Highlights obendrauf. Diese Racing-Games sollte sich wirklich keiner entgehen lassen, hier sind 5 beliebte Rennspiele des Jahres 2021 für euch.

Destruction AllStars

Im Februar 2021 kam für die PlayStation 5 Destruction AllStars auf den Markt. Auch wenn dieser Vertreter eher unkonventionell ist, ist das Game noch lange nicht schlecht. Dabei setzt das Spiel auf motorisierte Multiplayer-Action, welches vom Titel her schon andeutet wohin die Reise geht. Hier geht es nicht um ein konventionelles Rennspiel, sondern um Zerstörungsrennen im Battle-Royale Stil. Mit 16 Charakteren, die unterschiedliche Skills haben, tritt man in der Arena gegeneinander an.

Dirt Bike Unchained

Dirt Bike Unchained ist bereits für iOS und Android erhältlich und kann kostenlos heruntergeladen werden. In diesem mobilen Racing-Game habt ihr 20 Motocross Bikes zur Verfügung, mit denen Ihr die Umgebung unsicher machen könnte. Dabei stehen zahlreiche Herausforderungen auf dem Plan und der Spieler oder die Spielerin muss zeigen, was Sache ist. Zudem ist es möglich, im Koop-Modus mit bis zu 24 Spieler*innen zu zocken. Wer es etwas entspannter angehen möchte, kann sich mit Bike Unchained 2 aufs Mountainbike schwingen und Downhill-Rennen absolvieren.

Forza Horizon 5

Forza Horizon 5 erschien am 5. November 2021 für Xbox Series S/S wie auch für die Xbox One am Markt. Das kultige Racing-Game ist endlich wieder zurück auf die Bildschirme und verschlägt Euch dieses Mal nach Mexiko. Hier könnt Ihr in der größten und abwechslungsreichsten Open-World Vollgas geben und zeigen, was Ihr könnt. Das Kernstück von Forza Horizon 5 ist der neue Karrieremodus „Expeditionen“. Hier erschließt sich die völlig freie und offene Spielwelt von Mexiko, in der Ihr Geheimnisse aufdecken müsst und neue Locations für das Horizon Festival sucht. Die sehr abwechslungsreichen Online Events wie auch die anspruchsvollen Rennen warten.

WRC 10

Mit WRC 10 ist heuer der letzte Teil der Rally-Simulation des französischen Entwicklerteams Kylotonn erschienen, denn ab 2023 darf Codemasters mit dieser Lizenz Rennspiele entwickeln. So merkt man dem Spiel doch seinen Vorgänger an, technisch hat sich gegenüber WRC 9 nicht so viel getan, trotzdem wurden die gebotenen Strecken und Autos sehr gut umgesetzt.

Wer also anspruchsvolle und auch enge Kurse möglichst gut meistern möchte, ist bei diesem Rallyspiel gut aufgehoben, vor allem ermöglicht diese Version auch das Fahren von legendären Rallyautos auf den aktuellen Strecken. Die Serie hatte sich im Laufe der Jahre wirklich gemausert und weiter entwickelt, wenn sie auch nicht an die der Kollegen mit F1 2021 herankommt.

Wir sind jedenfalls schon gespannt was die Rennspielexperten von Codemasters aus der neuen Lizenz machen.

F1 2021

Bereits am 16. Juli 2021 kam das Rennspiel F1 2021 für PC, Xbox Series X/S, Xbox One sowie für die PS4 und die PlayStation 5 heraus. Bei diesem Racing Game erwartet Euch ein brandneuer Story Modus, der sich „Braking Point“ nennt. Er stellt neben dem beliebten My-Team Modus das Highlight für Einzelkämpfer*innen dar. F1 2021 ist das erste Formel-1-Spiel für Next-Gen-Konsolen und hat einen extrem großen grafischen Sprung gemacht. Doch nicht nur hier haben sich die Entwickler übertroffen. Auch beim Online Multiplayer haben die Entwickler Gas gegeben. Zudem kann der Karrieremodus nun endlich wieder mit zwei Spielern oder Spielerinnen genutzt werden.

Zurück zum Rennen: Nach der lang gezogenen Kurve ums Casino geht es weiter Richtung Mirabeau Haut und Mirabeau Bas, die heißen Reifen umrunden auch das Grand Hotel Hairpin. Natürlich ist jeder F1-Fan mit der spektakulären Streckenführung in Monte Carlo vertraut, für diese Rennsportexperten müssen wir das alles gar nicht sagen. Die graue Theorie wird mit F1 2021 zur lebendigen Praxis, darum gehört das Game zu den actionreichen Knüllern und besten Rennspielen 2021, nicht nur bei den Fans der Formel 1!

Die Auswahl ist also vielseitig. In diesem wie auch im letzten Jahr sind unzählige tolle Rennspiele auf den Markt gekommen, bei denen praktisch jeder fündig wird.