Xbox Stream zur gamescom 2021 mit Forza Horizon 5 und Age of Empires IV

Dying Light 2: Stay Human – Kampf und Parkour



Dying Light 2: Stay Human, der Parkour-Zombie-Brawler und Shooter von Techland, soll am 7. Dezember 2021 erscheinen. Vorgestellt wurden im Stream vor allem zwei Dinge: das Kampf- und das Parkoursystem. Dabei wurde deutlich, dass beide Aspekte eigentlich nicht voneinander zu trennen sind. Dying Light 2 wirkt noch dynamischer als sein Vorgänger. Wir laufen an Mauern entlang, um von denselben abzuspringen, schwingen von Metallstrebe zu Metallstrebe und auch im Kampfgeschehen geht es ähnlich agil zur Sache. So ist ein wesentliches Gameplayelement, und zugleich eine Neuerung zum ersten Teil, der “vault kick” – also Sprungtritt – welcher es uns erlaubt Gegner als Sprungbrett zu missbrauchen, um uns anschließend mit Karacho auf einen anderen Kontrahenten zu stürzen. Dadurch können wir die uns feindlich gesonnenen Zombies aber vor allem auch Menschen – die nun einen größeren Part im Kampf einnehmen sollen – zum Taumeln bringen oder aber zu einer verheerenden smash-Attacke ansetzen. Teil des Arsenals ist auch wieder ein grappling hook, der Tarzan vor Neid nur so erblassen lässt. Dementsprechend haben die Entwickler betont, dass die Vertikalität in Teil 2 noch bedeutender sein soll, Hochhäuser also noch höhere Ausmaße annehmen werden. Daher soll es auch einen Gleitschirm geben, der uns die Erkundung von Villador erleichtern soll.