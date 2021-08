Auch in diesem Jahr ist Xbox Teil der gamescom 2021 und hält ein umfangreiches Programm für euch bereit. Auf euch wartet der gamescom 2021 Xbox Stream, die gamescom: Opening Night Live mit Geoff Keighley, der Bethesda MainStream sowie Neuigkeiten zum Xbox FanFest und Xbox gamescom Sale später in diesem Monat.

Der offizielle gamescom 2021 Xbox Stream findet am 24. August um 19:00 Uhr österreichischer Zeit statt und wird von Parris Lilly und Kate Yeager moderiert. Im Stream erfahrt ihr neue Updates zu bereits angekündigten Xbox Game Studios-Titeln sowie Neuigkeiten von Partnern – darunter Spiele, die später in diesem Jahr erscheinen. Außerdem lernst Du mehr über anstehende Veröffentlichungen im Xbox Game Pass und vieles mehr. Die Show ist in mehr als 30 Sprachen verfügbar, inklusive englischer Audiodeskription und amerikanischer Gebärdensprache (ASL). Den Livestream verfolgst Du auf YouTube, Twitch, Facebook Gaming und Twitter. All unsere Berichte zur gamescom 2021 findet ihr hier.