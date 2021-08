Pathfinder: Wrath of the Righteous – Neuer Trailer und Release-Termin

Owlcat Games und META Publishing haben einen neuen Trailer für Pathfinder: Wrath of the Righteous veröffentlicht, in dem die Spieler aufgefordert werden, eine dunkle und düstere, von Dämonen verseuchte Welt vor dem Untergang zu retten.

Nach einer unglaublichen Kickstarter-Kampagne in Höhe von 2 Millionen Dollar und einer erfolgreichen Beta-Veröffentlichung wird die Konsolenversion des Spiels am 1. März 2022 für Playstation 4 und Xbox One auf den Markt kommen.

Zur Feier des Erscheinungstermins für die Konsolenfassung wurde während des Twitchgaming Showcase von Microsoft: ID@Xbox ein neuer Trailer gezeigt, der den Hauptbösewicht und die Begleiter vorstellt, die mit den Spielern auf ihren Reisen interagieren werden. Außerdem wurden Details zu den neuen Charakteren, der Spielmechanik und den mythischen Verwandlungen enthüllt.

Um gegen die dämonische Invasion zu kämpfen, wählen die Spieler einen mythischen Pfad, der ihnen einzigartige Fähigkeiten verleiht, gefolgt von einem bestimmten Erzählbogen, der sie schließlich zu ihrer mythischen Verwandlung führt.

Als Kommandant (d.h. Anführer der Gruppe) kann der Spieler ein himmlischer Engel, ein wütender Dämon, ein mächtiger Lich, ein gerissener Trickser, ein jenseitiges Äon, ein rebellischer Azata, ein weiser Golddrache, ein unersättlicher wandernder Schwarm, werden oder ein Sterblicher bleiben und den beschwerlichen Weg zur lebenden Legende gehen.

Mythische Verwandlungen ermöglichen es den Spielern, den Rang ihres gewählten Pfades zu erhöhen und neue Fertigkeiten und Fähigkeiten zu erlangen, die auch Auswirkungen auf die Welt um sie herum haben – einschließlich der Hauptstadt und der größten Festung im Spiel: Drezen.

Der Trailer zeigt den Kreuzzug-Modus sowie den berittenen Kampf und taktische Spielmechaniken. Im Kreuzzug-Modus können die Spieler ihren General auswählen, die Größe ihrer Armee ändern und die Karte erkunden. Außerdem werden die Anzahl der verbleibenden Bewegungspunkte, die allgemeine Kampfmoral, die Stärke der Armee und die Stärke der Gegner angezeigt.

Tierische Begleiter werden für den Kampf zu Pferd nützlich sein, da sie über ein eigenes, umfassendes Fortschrittssystem und Anpassungsmöglichkeiten verfügen.

Owlcat Games und META Publishing geben bekannt, dass die PC-Edition von Pathfinder: The Wrath of the Righteous am 2. September 2021 weltweit auf den Markt kommt.

Die Versionen für Playstation 4 und Xbox One werden voraussichtlich am 1. März 2022 veröffentlicht und unter Prime Matter, dem Premium-Gaming-Label von Koch Media, vertrieben.