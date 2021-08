Wasteland 3: DLC “Cult of the Holy Detonation” und “Colorado Collection” enthüllt

„Cult of the Holy Detonation“ ist die zweite und letzte Erweiterung für Wasteland 3 und wird für 6,99 $ auf Steam, GOG, Xbox und PlayStation oder als Teil der Wasteland 3 Colorado Collection für 59,99 $ verfügbar sein. Diese enthält Wasteland 3, The Battle of Steeltown, Cult of the Holy Detonation und Colorado Survival Gear. Mitglieder des Xbox Game Pass, die „Cult of the Holy Detonation“ kaufen wollen, sparen 10 %.