gamescom Indie Arena Booth als voll digitales MMORPG-Event

Die gamescom Indie Arena Booth kehrt 2021 als voll digitales MMORPG-Event zurück. Die preisgekrönte, komplett digitale Indie Arena Booth lädt Spieler weltweit auf eine spielbare RPG-Reise ein, mitsamt Quests, Looten und Leveln sowie mehr als 120 der besten neuen Indie-Titel.

Die Indie Arena Booth der gamescom 2021 beginnt am 25. August mit einem Repertoire von über 120 der besten neuen Indie Games. Präsentiert werden diese in einer spielbaren RPG-Welt mit dem Titel Summercamp of Doom. Im Summercamp of Doom–Event-MMO können Spieler einzigartige Themenwelten erkunden, mit Dutzenden teilnehmenden Entwicklern interagieren und sich die besten Indie-Titel 2021 genauer anschauen. Interessierte können exklusiv von der Gamescom Now-Homepage auf das Event zugreifen.