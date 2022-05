Gaming-Notebook ASUS ROG Strix Scar 17 2022 im Test

FAZIT

In diesem Jahr erhält das 2022 Scar 17 aktualisierte Hardware, eine leistungsfähigere Grafik und einen MUX, was zu einer deutlichen Steigerung seiner Fähigkeiten führt. Um es ganz einfach auszudrücken: Die diesjährige Mittelklasse-Konfiguration übertrifft das letztjährige Spitzenmodell in fast allen Bereichen, außer bei einigen RayTracing-Benchmarks und beim Gaming.

Alles in allem ist das 2022 Scar 17 ein leistungsstarkes und erschwingliches Gaming-Notebook, insbesondere in der mittleren RTX 3070/3070Ti Konfiguration. Ihr könnt euch immer noch für die 3080er entscheiden, wenn ihr wollt, aber das ist nicht die beste Art, euer Geld auszugeben, vor allem wenn man bedenkt, dass die 150W-GPUs in diesem Produkt nicht so schnell sind wie einige andere 17-Zoll-Notebooks, die heutzutage angeboten werden.

Das thermische Design des Notebooks ist ein weiterer erwähnenswerter Aspekt. Letztes Jahr wurde das Scar 17 sehr heiß, insbesondere auf der CPU-Seite. Dieses Jahr scheint Asus dieses Problem in Angriff genommen zu haben. Die GPU-Temperaturen waren in den meisten Profilen sehr hoch, bei oder sogar über 85 °C. Das war keine Überraschung, da die Leistungseinstellungen auf 150 W erhöht wurden, ohne das interne Kühlmodul in einer Weise zu verändern und den Luftstrom zu den Lüftern zu verbessern, die immer noch von den schlanken Gummifüßen gedrosselt werden.

Infolgedessen sollten Sie die Rückseite des Laptops etwas vom Schreibtisch abheben, um die hohen internen GPU-Temperaturen zumindest teilweise zu reduzieren. Eine andere Option wäre es, ein geeignetes Kühlpad für lange Gaming-Sessions in Betracht zu ziehen, oder die GPU-Thermalgrenze im manuellen Modus zu begrenzen und den leichten Leistungsabfall in Kauf nehmen.

Letztlich hat Asus mit diesem Notebook gute Arbeit geleistet und wir gehen davon aus, dass die getestete Mittelklasse-Konfiguration in den meisten Märkten beliebt sein wird, insbesondere angesichts der aggressiven Preispolitik von Asus im Vergleich zu den leistungsfähigeren 17-Zoll-Alternativen.