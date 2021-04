GetsuFumaDen: Undying Moon für PC und Switch angekündigt

Strategische Kämpfe in den Abgründen der Hölle

GetsuFumaDen: Undying Moon liefert höchststrategischen Kampf, der auf den entscheidenden Merkmalen der japanischen Kampfkünste basiert. Angsteinflößende Bossgegner und stetig im Wandel befindliche Umgebungen fordern den Spieler zu jeder Zeit heraus und lassen ihn mit jedem Versuch stärker werden.

Nach 1.000 Jahren des Friedens wurde das Siegel des Höllentors aufgerissen und eine Flut von bösen Geistern in die Welt entlassen. Da die Welt nun also am Rande der Zerstörung steht, muss Getsu Fuma als Anführer seines Clans das Ruder übernehmen und in die Abgründe der Hölle eintauchen, um das Böse in seinem Kern zu vernichten.