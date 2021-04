Oxenfree II: Lost Signals für 2021 angekündigt

„Wir sind riesige Fans von OXENFREE und von Night Schools Herangehensweise an Storytelling in Spielen. Ihre tiefgründigen Charaktere und der unglaubliche Erzählstil sind ikonisch und wir freuen uns, dabei zu helfen, Spieler zurück in diese Welt zu bringen. OXENFREE II: Lost Signals baut auf den Punkten auf, die Fans besonders am Original schätzten und bildet gleichzeitig mit einer neuen, zu OXENFREE passenden Story einen Einstiegspunkt für diejenigen, die den ersten Teil nicht gespielt haben.“

Ethan Stearns, Executive Vice President von MWM Interactive