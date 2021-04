Story of Seasons: Pioneers of Olive Town im Test

Als Spieler schlüpfen wir in die Rolle des Stadtkindes das von seinem Großvater einen heruntergekommen Hof erbt. Wie wertvoll und erholsam frische Luft sein kann muss man in Zeiten einer globalen Pandemie wohl niemandem erklären. Also beschließt man die in einem abgelegenen Winkel der Welt angesiedelte Farm wieder auf Vordermann zu bringen. Wem Story of Seasons, Harvest Moon oder auch Stardew Valley ein Begriff sind wird sich also sofort wie zu Hause fühlen. In einer mit aufregender Musik hinterlegten Zwischensequenz macht man sich auf seinem Moped also auf den Weg dorthin. Noch bevor das Ziel erreicht ist, bricht das treue Gefährt jedoch zusammen. Glücklicherweise läuft einem jedoch der Bürgermeister des nahegelegenen Dorfes über den Weg. Zur Charaktererstellung konnten Kleidung, Gesichtsmerkmale, Frisur und Stimme noch beliebig gemischt werden, ohne sich Gedanken über Geschlechtsstereotypen machen zu müssen. Leider wird diese Freiheit etwas zunichte gemacht weil man besagtem Bürgermeister in einer peinlichen Konversation erklären muss ob man männlich oder weiblich ist. Soweit ich feststellen konnte spielt das Geschlecht im weiteren Spielgeschehen allerdings sowieso keine Rolle. Hier gibt es also noch etwas Verbesserungsbedarf, aber immerhin geht die Reise eindeutig in Richtung einer integrativeren Gesellschaft – auch in Story of Seasons: Pioneers of Olive Town.