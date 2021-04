Siege Survival: Gloria Victis – Angespielt

Im Schatten der Nacht

Sobald nämlich die Sonne am Horizont verschwindet und sich die schützende Dunkelheit über die Stadt legt, wagen wir es, unser Versteck über dem Feind unbekannte Wege zu verlassen. Am verwaisten Marktplatz können wir noch unbemerkt in den Trümmern wühlen, doch schon bald müssen wir uns auch in stärker bewachte Gegenden vorwagen. Die Zeit spielt dabei immer gegen uns. Wird es nämlich einmal hell, nützt auch alles Verstecken nichts mehr. Die feindlichen Patrouillen werden uns erwischen. Nach längeren Ausflügen, die früher oder später unausweichlich werden, erreichen wir unser geschütztes Lager oft erst in allerletzter Sekunde. Ein gesteigerter Adrenalinpegel ist garantiert.

Hinzu kommt, dass wir durch den vorausgegangenen Kamp unpassierbar gewordene Gassen erst mühsam von Schutt und Trümmern befreien müssen. Das kostet nicht nur Zeit, sondern auch das verwendete Werkzeug wird dabei jedes Mal unwiederbringlich zerstört und muss bis zum nächsten Ausflug ersetzt werden. Dieser Umstand kommt vor allem dann zum Tragen, wenn wir bereits alle Ressourcen in einer Gegend abgegrast haben und die dringend benötigten Utensilien nicht mehr aufzutreiben sind.

Eine Frage der Moral

Zum Glück haben sich einige Überlebende in der Stadt versteckt, mit denen wir handeln können. Da ist zum Beispiel die alte Frau, die in einem Hinterhof ein provisorisches Lazarett errichtet hat und uns mehr als einmal mit Material aushilft. Doch in Siege Survival: Gloria Victis gibt es nichts geschenkt. Tauschen ist angesagt. Und so stehen wir wieder vor einer schwierigen Entscheidung: Geben wir der alten Frau die von ihr verlangten notdürftigen Bandagen, die eigentlich für die verletzten Soldaten an der Front gedacht sind, und erkaufen uns damit die Möglichkeit, weiter in die Stadt vordringen zu können? Ist es das wirklich wert? Vielleicht gibt es noch einen anderen Weg. Einige Straßenzüge weiter haben wir im Vorbeigehen einen alten, wehrlosen Mann gesehen, den wir ausrauben könnten. Doch können wir das mit unserem Gewissen vereinbaren?

Siege Survival: Gloria Victis fängt die angespannte Stimmung, aus der es keinen Ausweg zu geben scheint, sehr intensiv ein. Wir müssen jeden Tag unzählige Entscheidungen treffen, mit denen wir mitunter auch das Ableben eines Einzelnen in Kauf nehmen um die Gruppe zu schützen. Manchmal muss sich die Moral eben hinten anstellen.