Gewinnspiel: LEVEL UP – The Gaming Festival

Die 2023er Ausgabe von LEVEL UP findet am 1. und 2. Juli 2023 im Salzburger Messezentrum statt. Wir verlosen 5×2 2-Tagestickets.

Nach zwei erfolgreichen Jahren, mit 2.500 und 6.500 Besucher:innen, versuchen die Veranstalter dieses Jahr die 10.000er Marke zu knacken. Die 350 verfügbaren Early-Bird-Tickets sind bereits ausverkauft. Reguläre Tickets sind jetzt erhältlich und die ersten angekündigten Programmpunkte lassen schon die Vorfreude steigen.

Wiederkehrende Highlights aus den letzten Jahren

Einige besonders erfolgreiche Programmpunkte sind auch dieses Jahr wieder mit von der Partie. In den LEVEL UP ICARACE World Championships wird der bislang ungeschlagene Weltmeister, Thomas Ebner aus Österreich, versuchen, zum sechsten Mal in Folge seinen Titel zu verteidigen. Bei der Morekats Mayhem #4 kommt hochkarätiges Rocket League Gameplay auf die Mainstage. Letsplay4Charity ist wieder live, um mit ihrem Stream Geld für wohltätige Zwecke zu sammeln. Im letzten Jahr sind dabei über 10.000 Euro zusammen gekommen.

Auch die FSK16+ Area feiert ein Comeback. In diesem abgetrennten Bereich tummeln sich Spieler:innen und Orgas von Spielen, die keine Jugendfreigabe haben.

Im letzten Jahr haben viele Besucher:innen die Cosplayer:innen als besonderes Highlight erwähnt. Deshalb werden sie auch dieses Jahr wieder einen eigenen Bereich beleben und zu gegebener Zeit die Mainstage erobern. Apropos erobern: Super Smash Bros. Ultimate ist auch wieder mit dabei. Diesmal mit dem LEVEL UP SMASHFEST, einem offenen Turnier für 128 Spieler:innen. Die Anmeldung ist bereits offen.

Was gibt es Neues bei LEVEL UP 2023

Die ESSL Landesmeisterschaft in Valorant bringt ihre Finalmatches zu LEVEL UP. ESSL steht für E-Sport School League. Die Schülerliga wird von Schüler:innen der HTL Salzburg organisiert und ist für Amateure und Profis offen. Zwecks Fairness gibt es zwei verschiedene Wertungen. Das Turnier ist offen für Schüler:innen und Maturant:innen von diesem oder letztem Schuljahr.

Street Fighter 6 feiert sein Debut auf der LEVEL UP Mainstage. Der rasante Beat’em Up Titel wird in einem Showmatch zu sehen sein. Die österreichische Streamerin Veyla wird direkt von LEVEL UP live gehen und das Geschehen mit ihren über 93.000 Follower:innen auf Twitch teilen. Mit Nintendo ist diesmal erstmals einer der Giganten der Spielewelt, als Aussteller, direkt vor Ort.

Mit den bekannten Details verspricht LEVEL UP 2023 wieder ein Höhepunkt unter den deutschsprachigen Gaming Events dieses Jahres zu werden. Markiert euch das Wochenende im Kalender, ruft die Crew zusammen und bucht schon mal das Hotel in Salzburg. Wir sehen uns dort.

Laufende Updates über das Programm gibt es auf https://www.levelup-salzburg.at.