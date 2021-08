Gewinnt jetzt ein Ticket für LEVEL UP – The Gaming Arena!

Gaming und eSports endlich wieder real mit der Community erleben, das und mehr verspricht LEVEL UP – The Gaming Arena. Das einzigartige Event kommt am 21. August 2021 in die Salzburgarena.

Tickets dazu können zum einen käuflich erworben werden, oder ihr nutzt die Chance bei unserem Gewinnspiel ein paar Karten abstauben zu können. Die Veranstalter haben uns freundlicherweise 3×2 Tickets zur Verfügung gestellt, aber dazu mehr am Ende des Beitrags.

Das erwartet Besucher bei LEVEL UP

Die Salzburgarena verwandelt sich für einen Tag in die Gaming Arena. Wo normalerweise Konzerte oder der Cirque du Soleil gastieren, wird nun zum ersten Mal das Zocken am PC oder an der Konsole zelebriert.

Das Programm von LEVEL UP überzeugt durch die Vielfalt und Ausgewogenheit der Angebote. Egal ob jung oder alt, Freizeitspieler oder Profi, hier wird allen Gaming-Interessierten etwas geboten. Bei der Auswahl der Partner und Aussteller wurde besonders darauf geachtet, regionalen sowie nationalen Organisationen und Unternehmen eine Bühne zu geben, was von LEVEL UP immer wieder als eines der Hauptziele der Veranstaltung betont wird.

Das Programm der Mainstage

Auf der Mainstage, im unvergleichlichen Setting der Salzburgarena, werden sowohl Profiwettbewerbe ausgetragen als auch Turniere in verschiedenen Top Games gespielt. Morekats Mayhem #2 ist ein Rocket League Turnier, veranstaltet von der Salzburger eSports Organisation Morekats Gaming. Das Turnier beginnt bereits am 17. Juli mit der Online-Vorausscheidung. Das Finale findet dann in der Salzburgarena bei LEVEL UP statt. Alle Infos und die Anmeldung gibt es auf dem Morekats Discord Kanal.

Für Shooter-Fans wird es ein Counter-Strike: Global Offensive Showmatch geben, bei dem man das Spiel der Profis bewundern und Gameplay auf höchstem Level erleben kann. Bei Clash of Leagues by A1 eSports treffen die Sieger unterschiedlicher Brawl Stars Ligen in einem finalen Showdown aufeinander. Brawl Stars ist eines der erfolgreichsten Echtzeit-Strategiespiele der letzten Jahre und wird ausschließlich auf mobilen Geräten gespielt.

Weitere Mainstage-Highlights sind die Kooperationen mit dem eSport Summit und der Fachhochschule Salzburg. Branchenexperten und –expertinnen unterhalten sich in spannenden Bühnendiskussionen zu aktuellen Themen und dem Leben als Pro-Gamer, Alumni des Studienganges “Gaming Development & Multimedia Technology” und Kontakte aus deren Netzwerk berichten von ihren Erfahrungen, Herausforderungen und Chancen auf dem heimischen und globalen Markt.

Das Programm der Side Areas

Rund um die Mainstage kommen in den Side Areas sowohl aktive Zocker als auch passive Genießer voll auf ihre Kosten. Hier tauchen die Besucher an Keyboard, Controller und Smartphone in die Welten der topaktuellsten Spiele ein und messen sich mit ihren Freunden. In der HI-TECH for Gamers Area und dem Red Bull Gaming Ground spielt man an Gaming PCs, während die A1 eSports Mobile Arena by ZTE zum Zocken auf Mobilgeräten einlädt. Im RAVEN e-sport house können Egoshooter Enthusiasten den ganzen Tag an ihren taktischen Skills arbeiten, sich Tipps von Profis holen und sich mit anderen Teams Smokes und Flashbangs um die Ohren hauen. Wer selbst Lust auf raketenbetriebene Autos und Fußball hat, wird in der Rocket League Area von Morekats Gaming ein Zuhause finden, um dort ein paar spannende Runden zu spielen oder gemeinsam mit den Profis von Morekats Moves und Spielzüge zu trainieren. Wer entspannt mit Freunden auf der Playstation eine Runde FIFA spielen möchte, findet auch dafür bei LEVEL UP den perfekten ORT: das Salzburg AG Chillout Wohnzimmer! Einen echten Adrenalinkick dagegen erleben Besucher in der BMW SIM Racing Area. Bei diesem neuen Trend aus der Motorsportszene kommen PS-Fans voll auf ihre Kosten, indem sie hinter dem Steuer eines BMW M Platz nehmen und virtuell über Rennstrecken jagen.

Spieleentwickler, Alumni, Freunde und Partner der Fachhochschule Salzburg geben Besuchern in der Indie Games Area exklusive Einblicke in ihre Arbeit, während man an den VR Stationen von Icaros und LosKrochn die neuesten Entwicklungen in Sachen Virtual Reality hautnah erleben kann. Die Expo Area und StartUp Corner beheimaten Aussteller aus den Bereichen Hardware, Gaming Health, Gaming Zubehör und natürlich Merchandise. Im eigenen Networking Space besteht die Möglichkeit neue Kontakte mit Wirtschaftsträgern, Spielern, Influencern und eSports-Organisationen zu knüpfen und sich über die Trends der Branche auszutauschen.

Neben den vielfältigen Programmpunkten auf der Mainstage und in den Side Areas haben sich die Veranstalter etwas ganz Besonderes ausgedacht: Die LEVEL UP Challenge! Eine Real-Life-Herausforderung für alle Besucher des Events, bei der es darum geht, möglichst viele Aufgaben, sogenannte Mini-Quests, zu bewältigen und damit spannende Preise zu erspielen.

Weitere Programmpunkte werden in der nächsten Zeit auf den Social Media-Kanälen von LEVEL UP angekündigt.

Die Besonderheiten von LEVEL UP

Mit LEVEL UP erwartet die Besucher weitaus mehr als nur ein weiteres eSports-Turnier. Es geht darum, die österreichische Community auch offline zu vernetzen und die aufstrebende Szene zu fördern. eSports und Gaming sind gekommen, um zu bleiben. Die Veranstalter wollen regional das Bewusstsein für diese Entwicklung fördern und Salzburg als potenziellen Hotspot etablieren.

Die Community ist im letzten Jahr durch Lockdowns und andere Maßnahmen zwar stark gewachsen, aber gleichzeitig durch die fehlende offline Interaktion mehr in die Anonymität gerutscht. Wir denken es ist an der Zeit die Menschen wieder zusammen zu bringen. Fabian Mader, LEVEL UP Projektleiter der Agentur Rookies at Work

Bisher hatten Gaming-Events meist den Fokus auf dem reinen Wettbewerb. LEVEL UP verbindet diesen mit zwanglosem Community-Building, damit alle Gamer und solche, die es vielleicht noch werden wollen auf ihre Kosten kommen.

Weitere Informationen

Zur Webseite

Tickets kaufen