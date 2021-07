Ghost of Tsushima Director’s Cut erscheint am 20. August 2021

Exklusive Features für PlayStation 5

Während sowohl PS4- als auch PS5-Spieler die “Die Insel Iki”-Erweiterung erleben können, bietet der Director’s Cut der PS5-Version noch weitere Features:

haptisches Feedback des DualSense-Controllers sowie Einsatz der adaptiven Trigger

verbesserte japanische Lippensynchronisation für die japanische Sprachausgabe

deutlich verbesserte Ladezeiten

4K-Auflösung mit einer Zielrate von 60 FPS

3D-Audio

Der Director’s Cut für PS4 und PS5 ist im PlayStation-Store vom 2. Juli 2021 bis zum 20. August 2021 vorbestellbar. Alle Vorbesteller des Director’s Cut erhalten zusätzlich zu den Vorbesteller-Items im Spiel die PS4-Version von Ghost of Tsushima unmittelbar zum Download. Am 2. Juli 2021 wird die PS4-Standard-Version von Ghost of Tsushima aus dem PlayStation Store entfernt.