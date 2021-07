The Crew 2 Free Weekend vom 8. bis12. Juli

Inhalte des Free Weekend

In diesem Zeitraum haben alle, die am Free Weekend teilnehmen, Zugang zu dem kompletten Spiel, inklusive dem letzten Update, Season 3 Episode 1: US Speed Tour East, welches am 7. Juli erscheint. Neben der US Speed Tour East können sich die Spieler:innen an hunderten anderen Herausforderungen beweisen. Ob in rasanten Rennen oder in freier Erkundung, man kann alleine oder mit bis zu vier Freunden mit seinen Traumautos die Straßen der Vereinigten Staaten befahren.

Das Free Weekend markiert auch eine Änderung bei den verschiedenen The Crew 2-Editionen. The Crew 2 – SPECIAL EDITION wird die aktuelle DELUXE EDITION ersetzen. Dies enthält das Digital Special Pack, den Dodge Challenger SRT Demon Interception Unit, sowie den Porsche 911 Speedster. Zusätzlich wird das Digital Special Pack der The Crew 2 – GOLD EDITION hinzugefügt.

Spieler:innen, die ihre Reise durch die Open World The Crew 2 fortsetzen möchten, behalten nicht nur ihren Fortschritt, sondern erhalten auch einen Rabatt von 80 % auf The Crew 2 und den Season Pass.