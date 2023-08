Ghostrunner 2: Anmeldungen für die Closed Beta möglich

Publisher 505 Games und Entwickler One More Level geben bekannt, dass es ab sofort möglich ist, sich für die Closed Beta von Ghostrunner 2 anzumelden.

Außerdem sind Fans angehalten, Montag, den 21. August im Auge zu behalten, an dem die nächsten News zum Cyberpunk-Slasher geteilt werden. Ein Video, das die bisherigen Geschehnisse der Geschichte zusammenfasst, ist ab sofort verfügbar. Ghostrunner 2 erscheint später in diesem Jahr für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC (via Steam und im Epic Games Store).

Das „Was bisher in Ghostrunner geschah“-Video fasst die Ereignisse zusammen, die zu Jacks Flucht aus dem Dharma-Turm führten und die Ausgangssituation für seine Erkundung des Ödlands in Ghostrunner 2 bilden.

Am Montag, den 21. August werden 505 Games und One More Level die nächsten wichtigen Informationen zum Titel teilen und empfehlen Fans deshalb, die Social Media-Kanäle zum Spiel im Blick zu behalten. Alle, die am Closed Beta-Test teilnehmen und Feedback zum Spiel geben möchten, können sich hier anmelden: 505.games/GR2Beta

Eine frühzeitige Anmeldung ist ratsam, da die Plätze sehr begrenzt sind.