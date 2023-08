ATLAS FALLEN im Test

Kämpfe zu Boden und in der Luft

Von Beginn an beherrscht unser Handschuh 2 Waffentypen, nämlich die Axt und eine Peitsche, wobei die Axt bei Angriffen am Boden zum Einsatz kommt, während die Peitsche sich dazu eignet Feinde in der Luft zu attackieren. Später kommt noch ein Nahkampfangriff mit Fäusten aus Sand dazu. Dazu schwingt man sich in die Höhe und kann per „Luftsprint“ sich dem Feind nähern und diesen bekämpfen. Das klappt auch bei mehreren Gegnern sehr gut und man schwingt sich in luftigen Höhen von einer Attacke zur Nächsten. Überhaupt ist das Kampfsystem recht ausgeklügelt und erlaubt versch. Möglichkeiten die teilweise hausgroßen Gegner anzugreifen. Diese haben alle ihre Schwachstellen, die im Kampf auch angezeigt werden. So, gibt es gelb angezeigte Körperteile, die optional abgeschlagen werden können und mehr Belohnungen versprechen und rote die essenziell sind um das Monster zu besiegen.

Dabei besonders wichtig ist es sog. „Momentum“ aufzubauen, angezeigt in einer blauen Leiste unterhalb der roten Lebensleiste. Die ermöglicht es nämlich versch. Essenzsteine, die gefunden und ausgerüstet werden können, im Kampf zu benutzen. Durch erfolgreiche Attacken wird Momentum generiert und macht durch „Aufsteigen“ auch die eigenen Waffen größer und mächtiger. Über den Controller, können diese dann durch versch. Tastenkombinationen ausgelöst werden. Hat man die blaue Leiste bis zu einem gewissen Grad durch Attacken an Gegnern gefüllt, dann lässt sich ein besonders verheerender „Schmetterangriff“ auslösen, der ordentlich Schaden beim Gegner erzeugt. Aber Vorsicht, manche Gegner können uns auch das „Momentum“ wieder entziehen.

Die Waffen können dabei jederzeit gewechselt werden, es gilt pro Monster dessen Schwachstellen zu erkennen um die richtige Attacke zu wählen. Natürlich ist auch das Ausweichen vor gegnerischen Attacken möglich und auch wichtig, genauso wie eine Abwehr im richtigen Moment. Dazu lässt sich die sog. „Sandhaut“ aktivieren, wobei ein kurzes rotes Aufleuchten beim Angriff der Gegner den richtigen Moment verrät, wann die Abwehrtaste gedrückt werden sollte.