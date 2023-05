ATLAS FALLEN angespielt

Surfing on the Sand

In ATLAS FALLEN begeben sich Spielerinnen und Spieler auf eine Heldenreise durch eine abwechslungsreiche, zeitlose Welt und gleiten durch zerklüftete Wüstenlandschaften einer sandbedeckten Welt. Gleiten deswegen, weil ein wichtiges Fortbewegungsmittel im Spiel das „Surfen über den Sand“ ist, anstatt Reittiere oder Fahrzeuge zu benutzen. Das ist ein recht cooles Feature und macht sehr viel Spaß. Dies wird über einen magischen Handschuh realisiert, dessen Teile wir zu Beginn sammeln müssen um seine Fähigkeiten zu aktivieren.

Es gilt im Spiel einen korrumpierten Gott und mächtige Kreaturen zu bekämpfen. Um das bewerkstelligen zu können, haben wir mächtige Waffen zur Verfügung, die durch göttliche Mächte ihre Formen verändern kann. Dabei erkunden wir uralte Ruinen und decken die Geheimnisse und Mysterien einer gefallenen Gesellschaft auf. Im Verlaufe unserer Reisen durch die geheimnisvolle Welt treffen wir auf zahlreiche Charaktere und Fraktionen wie dem „Empire of the Sun“ oder den „Knights of Bastengar“, mit welchen wir interagieren können.

Während wir also innerhalb der halboffenen Welt so durch den Sand surfen werden uns auf der Karte interessante Punkte angezeigt, die wir erkunden können. Dazu gehören mächtige Wachtürme, die uns nach Besiegen der Wächter Belohnungen und Erleichterungen im Spiel verschaffen. Weiters können durch das Umlegen von Schaltern Zeiträtsel gelöst, oder verborgene Schätze gefunden werden, die uns ebenfalls zusätzliche Belohnungen einbringen. Wer dann noch Zeit übrig hat kann auch auf die Jagd nach Tieren gehen, die die Wüste bevölkern, um so an weitere mächtige Artefakte zu kommen.

Es gibt also viel zu tun, da uns vor allem Haupt- und Nebenmissionen an interessante Punkte führen und wir an sehr vielen Orten die dringend benötigten „Essenzsteine“ bekommen, um unsere Fähigkeiten und Waffen zu verbessern.