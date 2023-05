Amazon Games entwickelt neues Der Herr der Ringe-Spiel

Amazon Games und Middle-earth Enterprises, Teil der Embracer Group, treffen Vereinbarung für neues Der Herr der Ringe-Spiel.

Das Spiel wird ein Open World-MMO, angesiedelt in Mittelerde, das sich um die allerseits beliebten Bücher Der Hobbit und die Der Herr der Ringe-Trilogie dreht. Das MMO befindet sich bei Amazon Games Orange County, den Machern des beliebten Open World-MMOs New World, in einer frühen Entwicklungsphase. Amazon Games wird den Titel weltweit für PC und Konsolen veröffentlichen. Weitere Details, wie der Erscheinungstermin, werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

„Es ist uns wichtig, den Spielern qualitativ hochwertige Titel zu liefern, ob es sich nun um Original-IPs oder Spiele basierend auf langjährigen Publikumslieblingen wie Der Herr der Ringe handelt“, meint Christoph Hartmann, VP von Amazon Games. „Es war lange Zeit ein Ziel unseres Teams, den Spielern eine frische Interpretation von Der Herr der Ringe zu präsentieren und wir fühlen uns geehrt und sind dankbar, dass Middle-earth Enterprises uns ihre ikonische Welt anvertraut haben. Wir freuen uns zudem, unsere Zusammenarbeit mit der Embracer Group nach unserem Tomb Raider-Deal letztes Jahr auszuweiten, denn sie haben unter Beweis gestellt, dass sie ein exzellenter Kooperationspartner sind.“

„Die Welt von Mittelerde erweist sich weiterhin als unerschöpfliche Quelle für Kreativschaffende. Amazon Games haben eine Leidenschaft dafür, immersive, beeindruckende Welten zu erschaffen sowie Expertise in der Veröffentlichung von Games für ein weltweites Publikum“, sagt Lee Guinchard, CEO von Freemode. „Unsere klare Ambition ist es, für diese IP die bestmöglichen Unterhaltungsprodukte zu erschaffen, egal, ob wir dafür interne Ressourcen nutzen oder uns mit den besten Partnern zusammentun, welche die Branche zu bieten hat und die unsere Möglichkeiten ergänzen. Wir geben uns jede Mühe, ein MMO ins Leben zu rufen, das dem weitreichenden Universum von Mittelerde gerecht wird und das Spieler auf der ganzen Welt erfreut.“

Das noch namenlose Der Herr der Ringe-Spiel führt Amazon Games wachsendes Momentum in Games-Entwicklung und -Publishing nach den Erfolgen des intern entwickelten MMOs New World und dem von Smilegate RPG entwickelten Action-MMO Lost Ark fort.

Amazon Games entwickelt auch weiterhin intern Spiele und veröffentlicht qualitativ hochwertige Titel externer Studios. Neben den erfolgreichen New World und Lost Ark, die auch weiterhin mit neuen Inhalten versorgt werden, befinden sich momentan acht Projekte in Arbeit:

Davon unabhängig produziert Amazon Studios die Hit-Serie The Lord of the Rings: The Rings of Power für Prime Video, die während des Zweiten Zeitalters von Mittelerde spielt und in keiner Verbindung zum kommenden MMO von Amazon Games steht.