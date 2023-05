Darkest Dungeon II im Test

Rogue-like

Darkest Dungeon II ist kein Spiel für Weicheier. Es geht darum, das beste aus einer beinahe ausweglosen Situation zu machen. Oftmals gelingt das nicht – und das kann frustrierend werden. Wenn es aber gelingt, ist die Befriedigung umso größer. Ihr spielt eine Gruppe von vier Abenteurern, die in einer aus dem Gleichgewicht geratenen Welt in einer Kutsche unterwegs sind. Ihr Ziel ist es, das Licht der Hoffnung (Glimmer of Hope) zu ihrem Ziel zu bringen. Dazu müsst ihr euch auf einer Karte entlang eines Weges von Punkt zu Punkt bewegen, wo an den meisten Stationen hammerharte Kämpfe auf euch warten. An einigen Stellen könnt ihr auch verschnaufen und müsst Entscheidungen treffen oder Rätsel lösen. Manchmal spaltet sich der Weg, und ihr könnt wählen, welche Abzweigung ihr nehmt. Zurück geht es jedoch niemals, immer nur voran, bis zum Endgegner des jeweiligen Abschnittes. Insgesamt gibt es fünf Abschnitte zu durchfahren. Nachdem ihr zwischen den Kämpfen nicht automatisch heilt, wird es normalerweise von Kampf zu Kampf immer herausfordernder. Erst im Gasthaus am Ende jedes Abschnittes kommt es zu einer Erholung für eure Truppe. Hier könnt ihr unter anderem Gegenstände kaufen, eure Kutsche verbessern und sogar neue Helden rekrutieren, wenn ihr am Weg Verluste erlitten habt. Wenn eure gesamte Party tot ist, werdet ihr wieder an den Anfang des Spieles zurückgesetzt. Der Tod ist dauerhaft, ihr könnt auf keinen während des Runs gespeicherten Spielstand zurückgreifen, allerdings gibt es einen Meta-Fortschritt, weil ihr bestimmte Verbesserungen auch aus euren erfolglosen Versuchen mitnehmt, die euch bei allen zukünftigen Spielen mehr Möglichkeiten geben. Wer schon bisher das eine oder andere Rogue-like gespielt hat, wird mit diesen generellen Spielmechaniken bereits vertraut sein.