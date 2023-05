Age of Wonders 4 im Test

DLCs?

Paradox ist bekannt dafür, seine Spiele langfristig mit neuen Inhalten zu versorgen. Allerdings hat das leider seinen Preis, bei manchen Serien gibt es dutzende kostenpflichtige DLCs, die den Gesamtpreis eines Spieles in enorme Höhen drücken. So sehr ich Spiele wie Europa Universalis IV oder Cities: Skylines auch mag, aber ich kaufe doch nicht 40 oder gar 62 (überwiegend kostenpflichtige) zusätzliche DLCs dazu, und ein monatliches Abo für ein Spiel schließe ich schon gar nicht ab. Was wird also bei Age of Wonders 4 passieren? Hier kann ich Entwarnung geben. Während Age of Wonders 3 noch mit einer ordentlichen Erweiterung (Golden Realms) weiterentwickelt wurde, gibt es bei Age of Wonders 4 nun einen Erweiterungspass, mit dessen Kauf ihr hoffentlich den Support für die nächste Zeit sicherstellen könnt und außerdem ein paar interessante Zusatzinhalte erhalten werdet. Geplant sind drei größere Pakete, die auch einzeln angeboten werden sollen und die im Q3/2023, Q4/2023 und schließlich Q1/2024 erscheinen sollen. Neue Rassen, Monster und Geschichten sollen dafür sorgen, dass euch mit Age of Wonders 4 nicht so schnell fad wird.

Age of Wonders 4 ist für den PC nun auf GOG, Steam, im Microsoft Store und im Epic Store erschienen, ebenso auf Konsole für PlayStation 5 und Xbox Series X/S.