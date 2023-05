Redfall im Kurztest

Technisch ist das Ganze …wie ein Pflock ins Herz

Neben der schon angesprochenen „leeren“ Spielewelt und der schwachen KI, lässt auch die Performance auf dem PC etwas zu wünschen übrig, Texturen laden teilweise zu spät, es gibt Grafikfehler und auch die Steuerung ist nicht ganz sauber umgesetzt, so bleibt man doch dann wieder im unwegsamen Gelände irgendwo hängen und kommt nicht weiter. Im Prinzip passt grundsätzlich ja die im Comicstil gehaltene Grafik eigentlich sehr gut zum Vampirsetting, die Effekte der Waffen und der Sound sind in Ordnung, das Ganze wirkt aber eben nicht stimmig in der Umsetzung.

Bleibt uns jetzt noch der Koop-Modus, eigentlich auch ein wichtiges Feature in Redfall. Man kann selbst als Host ein Spiel starten und gibt damit aber auch die Gegnerstärke vor oder treten einem anderen Spiel bei. Allerdings gibt es keine Lobby, wir können nur Freunde einladen, die uns zwar im Spiel wiederbeleben können, aber eine direkte Kommunikation ist auch nur mittels Headset möglich. Irgendwie macht der Koop-Modus deshalb auch nicht mehr, oder eigentlich sogar weniger, Spaß als der Solomodus. Hier wurden gegenüber einem Left 4 Dead z.B. ordentlich an Potential liegen gelassen. Aber vielleicht kommt in diesem Bereich per Update noch etwas nach, das würde Sinn machen.