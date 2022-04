Ghostwire: Tokyo im Test

Und wo bleibt da bitte der Horror?

Tja das mit dem Horror ist so ’ne Sache. Zwar ist es immer Nacht und es wimmelt nur so von durchaus gruseligen Gesellen zwischen den Gebäuden, doch macht es uns das Game manchmal zu leicht. Mit drei verschiedenen Angriffsarten fühlen wir uns eigentlich fast schon übermächtig. Zudem haben wir noch Talismane um Gegner zu betäuben oder abzulenken. Ach ja und Pfeil und Bogen bekommen wir auch schon recht früh im Spiel.

Aber wenn uns mal die Munition ausgeht?

Oh ja das wäre schlimm…Wäre es, denn das kommt so gut wie nie vor. Zum einen regenerieren wir immer eine kleine Menge Munition in Form von Äther, wenn wir Gegner besiegen und ihnen ihre sogenannten „Kerne“ entziehen. Zum anderen können wir jederzeit im Kampf um die nächste Ecke laufen und finden dort Äther in Form von farbig leuchtenden Gegenständen, wie Mülleimern oder Straßenschildern, die einfach herumschweben.

Ziemlich ähnlich verhält es sich auch mit unserer Lebensenergie. Wir könnten in den Convenience Stores vorbeischauen, wo uns freundliche Yokai in Form von schwebenden Katzen bedienen. Neben nützlichen Gegenständen wie Talismanen und Pfeilen, gibt es dort auch jede Menge japanische Köstlichkeiten um unsere Lebensenergie aufzufüllen, die es aber auch so häufig in der Spielwelt zu finden sind. Wer möchte kann also seinen Kaufrausch befriedigen aber wirklich notwendig ist das zu keiner Zeit.

So! Wo zum Teufel ist denn aber nun der Horror??

Wie ihr schon merkt, drücke ich mich ein wenig davor das Thema Horror anzuschneiden und das aus gutem Grund. Zwar waren hier die selben Leute wie bei The Evil Within am Werk – und auch Shinji Mikami, uns bekannt als der Erfinder der Resident Evil-Reihe hatte hier seine Hände im Spiel – aber in Sachen Horror sind wir weit von den eben genannten Titeln entfernt. Das gilt aber nicht für das komplette Game. In einigen Hauptmissionen (und auch in der ein oder anderen Nebenmission) finden sich durchaus Momente die uns regelrecht MIKAMI ins Gesicht schreien.

Wenn sich Räume verzerren, die Wände blutrot färben, sich Bilder an den Wänden selbständig machen oder Fernseher mit Bildrauschen einsam in einem Zimmer stehen, bekommen wir auf jeden Fall das Gefühl in einem typischen J-Horror-Game zu stecken. Leider kommen diese Momente nur selten vor, weshalb wir jeden einzelnen auskosten sollten.

Die ungefähr 40 Nebenmissionen (jede einzelne in unter 30 Minuten zu schaffen) haben da definitiv mehr Gruselfaktor als die Hauptstory, welche ihr in rund 11 Stunden abgeschlossen habt. Die Missionen bestehen aus kleinen Geschichten, die sowohl einen Einblick in die menschlichen Abgründe als auch in die japanische Mythologie geben. Wollt ihr alle diese Nebenmissionen machen, müsst ihr ab und an den Pfad der Hauptstory verlassen, da manche Nebenaufgaben nicht mehr verfügbar sind, sobald ihr einen gewissen Punkt in der Geschichte erreicht habt. Keine Sorge ihr werdet darauf hingewiesen.

Nicht unbedingt gruselig aber spannend sind außerdem die Missionsabschnitte in denen wir von unserem Geisterfreund KK getrennt werden. So ganz ohne unsere neuen Fähigkeiten müssen wir uns, nur mit Pfeil & Bogen und Talismanen bewaffnet, unseren Weg durch die geisterverseuchten Gebiete bahnen. Geduckt schleichend kann man schon mal hochschrecken, wenn man aus Versehen einen Gegenstand in der Umgebung umstößt. Die krachenden Geräusche der Bewohner klingen durch die Lautsprecher des DualSense der PS5 und warnen uns vor herannahenden Gegnern.