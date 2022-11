Goat Simulator 3 im Test

Eine Map im Menü zeigt mir alle möglichen Aufgaben, die ich hier erledigen kann. Reihenfolge muss ich hierbei anscheinend keine einhalten. Ich lauf also los, was ehrlich gesagt echt mühsam ist. Auch mein Doppel – bzw. Dreifachsprung klappt nicht jedes mal. Wände hochlaufen kann ich zwar aber irgendwie stoße ich mich dabei immer versehentlich ab und lande wieder ganz unten am Fuß des Berges. Wenn ich es allerdings schaffe, finde ich immer irgendwelches Zeugs. Kleidung, die entweder nur optisch was hermacht oder aber auch coole Funktionen hat. Zum Beispiel kann ich mit dem einen Hut Graffitis sprayen. Mit einem anderen dafür megaschwere Dinge wie Autos oder Ähnliches auf meinem Kopf tragen. So kann ich sie überall mit hinnehmen. Damit lässt sich echt viel anstellen. Jetzt erst mal zurück zu meinen Aufgaben.

Was genau ich bei den einzelnen Aufgaben machen muss erklärt mir oft keiner. Die Titel der Missionen sagen mir nur sehr wenig. „How it’s made“ ist zum Beispiel einer dieser kryptischen Titel. Beim Missionspunkt angekommen merke ich aber schnell, dass es wirklich nicht schwer ist diese „Rätsel“ zu lösen. Mit meiner Klebezunge schnapp ich mir die notwendigen Gegenstände und baue alles zusammen um die Maschinen zum Laufen zu bringen. Tadaaaa! Mission erledigt, Belohnung in Form von Geld erhalten und nebenbei drei tanzende Riesenbananen erschaffen. Na ja.. Nicht mehr mein Problem. Weiter gehts. Schließlich will ich immer noch dieses Tor im Turm öffnen. Bei dieser Mission habe ich leider nichts gefunden, um eines der Siegel zu brechen. Vielleicht ja bei der nächsten.