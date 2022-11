Marvel’s Spider-Man: Miles Morales im Test

Der Gefangenentransport

Zu Beginn des Spieles treffen sich Peter und Miles, um bei einem Hochrisiko-Gefangenentransport durch New York aus der Entfernung aufzupassen, falls es zu Problemen kommen sollte. Selbstverständlich kommt es zu Problemen. Rhino wird in einem Metallcontainer per Hubschrauber transportiert und schafft es, die Sicherungsseile durch Umherschaukeln des Containers zum Reißen zu bringen. Der Versuch von Miles, die Kette mit Spinnennetz zu kleben führt nur zum Absturz des Hubschraubers, der natürlich genau auf die am Boden in einem Lastwagen transportierten Handlanger fällt – wodurch sowohl Rhino als auch eine ganze Menge weiterer Schwerverbrecher entkommen können. Dumm gelaufen, aber nach diesem Tutorial geht die Geschichte dann so richtig los. Peter verabschiedet sich in den Urlaub (oder um „zu Arbeiten“) nach Europa und lässt Miles alleine in New York zurück, um auf die Stadt aufzupassen. Wird schon nichts passieren, Gesindel wie Kingpin, Rhino oder der Tinkerer werden schon nichts anstellen… nun ja, immerhin hat er an verschiedenen Plätzen in der Stadt virtuelle Trainingssimulatoren aufgebaut, bei denen wir während seiner Abwesenheit ein wenig unsere Fähigkeiten trainieren dürfen.

Natürlich bricht ein heftiger Kampf zwischen der Roxxon Energy Corporation und einer kriminellen Hightech-Armee namens Underground, die von dem geheimnisvollen Tinkerer angeführt wird, aus. Dabei wird das New Yorker Viertel Harlem bedroht, in das Miles gerade erst zusammen mit seiner Mutter gezogen ist.