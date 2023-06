Gord schleicht sich ab dem 8. August auf PC und Konsolen

Team17 Digital und Covenant.dev haben angekündigt, dass das finstere Fantasy-Strategiespiel Gord aus den Schatten tritt und am 8. August auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheint.

Abenteuerlustige Strategiefans können das Spiel ab sofort für alle Plattformen vorbestellen. Bei digitaler Vorbestellung auf Konsolen erhalten Spieler zusätzlich das „Hold your Ground“-Szenario, welches im „Custom Scenarios“-Spielmodus gemeistert werden kann. Spieler, die eine physische Konsolenversion oder auf Steam digital vorbestellen, erhalten das Szenario sowie den Soundtrack und das Artbook in digitaler Form.

Kreiert wurde Gord von einem erfahrenen Team, das unter anderem von ehemaligen Frostpunk und The Witcher 3 Entwickler:innen gestützt wird. In der dunklen Single-Player Fantasy-Welt von Gord müssen Spieler alles geben, um zu überleben. Denn während das Bauen eines sicheren Heimes das Bestehen des Stammes vorübergehend gewährleistet, können die Bewohner:innen nur dann in Ruhe schlafen, wenn die Schatten hinter den Toren bezwungen sind. Spieler:innen müssen riskante Quests meistern und sich gleichzeitig um eine stets wachsende Bevölkerung kümmern, deren persönliche Geschichten und ihr Wohlbefinden drastische Auswirkungen auf das Schicksal des Stammes haben können.

Spieler:innen, die schon jetzt ihre Stärke in Gords gnadenloser Welt unter Beweis stellen wollen, können sich vom 19.-26. Juni während des Steam Next Fests in eine Welt voller furchteinflößender Bestien und spannender Storys, inspiriert von alter slavischer Volkskunde, stürzen. Die Demoversion wird zunächst nur in Englisch verfügbar sein, zum Launch sind weitere Sprachen verfügbar, darunter Deutsch, Polnisch, Spanisch (europäisches und latein-amerikanisches), Chinesisch (einfaches und traditionelles), Russisch, Französisch, Italienisch, Japanisch und Koreanisch.

Gord Key Features

Düsteres Fantasy-Abenteuer : Spieler:innen müssen den Stamm der Dämmerung schützen und in die sagenumwobenen, verbotenen Länder der dunklen Fantasy-Strategie-Kampagne von Gord

: Spieler:innen müssen den Stamm der Dämmerung schützen und in die sagenumwobenen, verbotenen Länder der dunklen Fantasy-Strategie-Kampagne von Gord Bauen, um zu Überleben – Erobern, um zu Siegen: Im Laufe des Spiels wird der Gord von einer einfachen Niederlassung zu einer beeindruckenden Festung ausgebaut, die Bewohner vor den Angriffen anderer Stämme, grauenhafter Monster und mysteriösen Kräften, die in der Dunkelheit lauern, schützt.

Im Laufe des Spiels wird der Gord von einer einfachen Niederlassung zu einer beeindruckenden Festung ausgebaut, die Bewohner vor den Angriffen anderer Stämme, grauenhafter Monster und mysteriösen Kräften, die in der Dunkelheit lauern, schützt. Einzigartiges Sanity-System: Die Geschehnisse im Dorf beeinflussen das Wohlbefinden der Dorfbewohner, von Hunger und Krankheit bis hin zum Tod eines geliebten Menschen. Die Auswirkungen auf die Leben der Einzelnen und die Gemeinschaft können verheerend sein.

Die Geschehnisse im Dorf beeinflussen das Wohlbefinden der Dorfbewohner, von Hunger und Krankheit bis hin zum Tod eines geliebten Menschen. Die Auswirkungen auf die Leben der Einzelnen und die Gemeinschaft können verheerend sein. Handgemachte Quests: In Gord gibt es eine große Auswahl spannenden Quests und zufälligen Ereignissen, die Spieler tief in die Wildnis führen, wo sie legendäre Monster jagen, uralte Geheimnisse entdecken und tödliche Plagen ausrotten können.

In Gord gibt es eine große Auswahl spannenden Quests und zufälligen Ereignissen, die Spieler tief in die Wildnis führen, wo sie legendäre Monster jagen, uralte Geheimnisse entdecken und tödliche Plagen ausrotten können. Mächtige Zauber entfesseln: Die große Vielfalt offensiver und defensiver Zauber, jeder mit einer eigenen beeindruckenden Animation, hilft den Spieler:innen im Kampf gegen die Schrecken des Umlandes und entscheidet dabei regelmäßig über Leben und Tod.

Die große Vielfalt offensiver und defensiver Zauber, jeder mit einer eigenen beeindruckenden Animation, hilft den Spieler:innen im Kampf gegen die Schrecken des Umlandes und entscheidet dabei regelmäßig über Leben und Tod. „Custom Szenarios“-Modus mit prozedural generierten Level: Spieler können hier eigene Szenarien kreieren und eine unendliche Auswahl herausfordernder Missionen meistern. Dabei können Faktoren wie das Hauptziel, die anfängliche Gruppe, Level, Menge an Ressourcen, Gegner, Intensität von Überfällen und die Härte der Wetterbedingungen angepasst werden, um den Playthrough zu individualisieren.

Für weitere Informationen und Updates rund um Gord jetzt auf die Steam Wishlist setzen oder Gords offizielle Website besuchen.