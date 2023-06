Spellforce: Conquest of Eo im Test

Das liegt vielleicht darin, dass das neue Spin-Off eigentlich fast gar nichts mit den alten Spellforce Echtzeitstrategiespielen zu tun hat. Es spielt im selben Universum, ist aber ein vollkommen anderes Spiel. Es ist auch ein wenig schwer zu kategorisieren. Das Design hat Ähnlichkeiten mit alten Klassikern (Master of Magic), oder auch neueren 4X Spielen wie Age of Wonders 4. Auch zu den Spielen der Heroes of Might and Magic Reihe gibt es einige Ähnlichkeiten. Allerdings ist Spellforce: Conquest of Eo, und dafür bin ich sehr dankbar, eine recht einzigartige Kreation. Was ist es also?