„Gotham Knights: Rat der Eulen“-Story-Trailer veröffentlicht

Warner Bros. Games und DC haben einen neuen Story-Trailer für Gotham Knights veröffentlicht, dem kommenden Open-World-Action-RPG mit Third-Person-Perspektive von Warner Bros. Games Montréal.

Das Video, das erstmals beim DC FanDome gezeigt wurde, konzentriert sich auf den Hauptgegenspieler des Spiels, den berüchtigten „Rat der Eulen“, einer Geheimgesellschaft, die sich aus den reichsten Familien von Gotham City zusammensetzt. Der Trailer führt zudem auch Oswald Cobblepot ein (auch bekannt als der Pinguin), dem berüchtigten DC-Superschurken, der anscheinend wichtige Details hat über dieses allgegenwärtige stille Raubtier und die Bedrohung, die es für Gotham und seine neue Garde von DC-Superhelden darstellt – Batgirl, Nightwing, Red Hood und Robin werden sich für diesen neuen Feind wappnen müssen.

Während des DC FanDomes gaben Warner Bros. Games und DC zudem auch einen Blick auf eine Hinter-den-Kulissen-Featurette von Gotham Knights, die von Jim Lee (Comic-Künstler, Herausgeber und Chief Creative Director bei DC), Scott Snyder (Autor und einer der Schöpfer von „The Court of Owls“), Greg Capullo (Comic-Künstler und einer der Schöpfer von „The Court of Owls“), Patrick Redding (Creative Director von Gotham Knights, Warner Bros. Games Montréal) und Ann Lemay (Narrative Director von Gotham Knights, Warner Bros. Games Montréal) kommentiert wurde und näher auf die Ursprünge des Rats der Eulen, seine Geschichte und die Inspiration hinter diesem tückischen neuen Feind in der interaktiven Welt von Gotham Knights einging.

Spieler können in Gotham Knights in die Rollen von Batgirl, Nightwing, Red Hood und Robin schlüpfen, die als neue Garde ausgebildeter DC-Superhelden Gotham City nach dem Tod von Batman beschützen müssen. Das Spiel wird entweder alleine oder als kooperatives Online-Erlebnis für zwei Spieler spielbar sein.

Weitere Informationen gibt es auf GothamKnightsGame.com.