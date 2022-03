Gran Turismo 7 im Test

Musik und Kaffee?!

Egal ob Mensch, Lokal, Film oder eben Spiel: Der erste Eindruck ist wichtig. Das weiß mittlerweile auch die Rennspielwelt und verwöhnt uns dementsprechend immer öfter mit mehr oder weniger mitreißenden Einstiegs-Sequenzen, die uns unmissverständlich klarmachen, was uns erwartet. Denkt etwa an die diversen Opener-Missionen in Need for Speed-Teilen. Oder erst unlängst das grandiose Intro in Forza Horizon 5, das euch nach und nach in unterschiedlichen Autos aus einem Flugzeug nach Mexiko wirft. Gerade im Vergleich zu letztgenannten Beispiel wird beim Auftakt in GT7 schnell klar, dass man es hier mit einem ganz anderen Biest zu tun hat. Das Intro-Video ist lang, kombiniert in Teil 1 klassische Musik mit einem Schnelldurchlauf der Auto-Geschichte und hübsch geschnittenen Gameplay-Szenen in Teil 2.

Und dann ist es soweit: Das erst mal in GT7 selbst losfahren … in einer Music Rallye. Heißt: Am Steuer eines Oldtimers ein quasi watscheneinfaches Rennen bestreiten und dabei darauf achten, dass euch die „Beats per Minute“ des Songs nicht ausgehen, bevor er vorüber ist. Okayyyy … danach gehts aber direkt in einem Red Bull X1 bei sturzbachartigem Regen nach Spa Francorchamps, oder? Nein. Es geht ins Kaffeehaus. Dieses ist nämlich der zentrale Dreh- und Angelpunkt von allem, was euch in GT7 in Sachen Progression so erwartet. Und das ist einiges! Nur ist eben anfänglich davon noch nichts zugänglich. Polyphony nimmt sich Zeit dabei euch in die Welt von ihrem neuesten Spross einzuführen. Und das ist gut so. Ein „Menü“ nach dem anderen – also gewisse Aufgaben wie bestimmte Autos zu sammeln oder sonst etwas zu erledigen – verschafft euch langsam aber doch Zugang zu immer Bereichen der Weltkarte, die als „Hauptmenü“ des Spiels dient.

Und so entfaltet sich innerhalb der ersten, ich würde sagen fünf bis zehn Stunden des Spiels, je nachdem wie talentiert und versessen auf „Goldmedaillen“ ihr so seid, nach und nach das volle GT7-Universum vor euren Augen: Erst der Gebrauchtwagenhändler mit sich regelmäßig änderndem Angebot, das teilweise unglaubliche Schnäppchen beinhalten kann und uns zum ersten Auto (einer von drei japanischen Kleinwagen, versteht sich). Das „World Circuits“-Stadion, in dem wir Einzelrennen, Cups und Meisterschaften finden. Die Werkstatt, in der wir unserem Auto einen neuen Anstrich samt deutlich erweitertem Livery-Editor ebenso verpassen können wie eine Kotflügelverbreiterung, Felgen und Spoiler, sowie Service-Leistungen à la Wäsche, Ölwechsel oder Motorüberholung vornehmen lassen können. Der Tuning-Händler, in dem wir die Performance unserer aktuellen Karre nach ausreichend freigeschaltenen Bereichen bis ins Perverse steigern können. Der Multiplayer-Part (ja, auch der muss über die „Story“ erst freigeschalten werden), der stark auf GT Sport aufbaut, aber auch einen lokalen Split-Screen Modus bietet. Die Fahrschule, der Neuwagen-Händler, der Scapes-Bereich mit über 2.500 Hintergründen für Fotos, die Missionen mit ihren teils zum Brüllen lustigen und coolen Rennen etwa am Steuer alter Fiat 500er, die bergauf immer langsamer und langsamer werden … Ihr seht: Hier gibt es jede Menge zu tun.

Aber gerade diese langsame und absolut tiefenentspannte Einführung über das Café, in den sich auch immer wieder Szene- und Branchengrößen wie etwa der Designer des ersten Mazda MX-5 und viele andere virtuell einfinden und Anekdoten zum Besten geben, sorgt dafür, dass man sich nie erschlagen fühlt. Ganz im Gegenteil. Es ist ein wahrer Genuss sich hier Stück für Stück tiefer in den Kaninchenbau ziehen zu lassen und dabei „nebenbei“ seine Fahrzeugsammlung zu erweitern und immer wieder Neues zu erfahren.