Horizon: Forbidden West im Test

Ich muss zwar mit gewisser Scham zugeben, dass ich Horizon: Zero Dawn nicht platiniert habe, dennoch war der Titel sicher einer von denen, mit denen ich auf der PS4 mit am meisten Zeit verbracht habe. Das Setting, die Story, das Gampeplay … alles an Aloys erstem Abenteuer konnte mich schnell und nachhaltig in seinen Bann ziehen. Meine Freude, als der Nachfolger angekündigt wurde, war also groß. Die Überraschung aber nicht. Immerhin endete das Ganze mit einem perfekten „hey: Happy End … aber warte, hier, in der allerletzten Szene, noch schnell ein Cliffhanger als perfekte Auflage für Teil 2. Ha!“. Warum ich das erzähle: Weil es für den Storygenuss von Forbidden West in meinen Augen tatsächlich unverzichtbar ist recht genau zu wissen, was im Vorgänger alles passiert ist. Die Story von Teil 2 setzt zwar nämlich ein paar Monate nach dem Ende des Originals an, führt dessen Plot aber doch quasi unmittelbar fort; inklusive zahlreicher direkter Anknüpfungspunkte.

Das beginnt bei der Story rund um Aloys Suche nach der (erneuten) Rettung der Welt und zieht sich über zahlreiche Wiedersehen mit diversen Charakteren aus dem ersten Teil – vor allem in den ersten paar Stunden des Spiels. Klar: Man kann dem allen sicher auch ohne Detailwissen irgendwie folgen. Wenn ein Mann etwa schmachtende Nebensätze in eine Unterhaltung einwebt und am Ende immer wieder betont, wie sehr er sich wünschen würde, dass Aloy nach ihrem Abenteuer für immer und ewig zu ihm zurückkehrt, ist klar, dass die beiden sich kaum zum ersten Mal sehen. Nichtsdestotrotz sind Kenner hier klar im Vorteil. Und nein: Dafür braucht ihr jetzt nicht den Vorgänger nochmal durchspielen. Es gibt reichlich Story-Overviews auf YouTube. Das reicht.