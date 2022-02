Demo von BABYLON’S FALL für PS5 erscheint am 25. Februar 2022

Square Enix kündigte am Wochenende während eines Livestreams an, dass PlayStation-Besitzer*innen ab dem 25. Februar 2022 Zugriff auf eine kostenlos herunterladbare Demo von BABYLON’S FALL haben werden.

Die Demo gewährt PlayStation 5- und PlayStation 4-Spieler*innen Zugang zum ersten Bereich, in dem sich sowohl Einzelspieler-Inhalte als auch Crossplay-Koop für vier Spieler*innen gratis anspielen lassen. Alle Errungenschaften und der gesamte Fortschritt werden nach Release am 3. März in die Vollversion des Spiels auf PlayStation-Konsolen übertragen. Wer die Digitale Deluxe Edition von BABYLON’S FALL vorbestellt, erhält Early Access auf die Vollversion am 28. Februar. Square Enix kündigte ebenfalls an, dass alle Spieler*innen von BABYLON’S FALL den Premium-Battle-Pass in Season 1 gratis erhalten werden.

BABYLON’S FALL wurde in Zusammenarbeit mit den bekannten Action-Spezialisten von PlatinumGames Inc. entwickelt. Die Demo bietet mehrere Stunden Story-Inhalt und einen uneingeschränkten Multiplayer-Modus, um Spieler*innen die Möglichkeit zu geben, ihren Wächter vorab hochzuleveln. Die ersten Bereiche des Spiels stellen die immense Kraft vor, die Wächter auf dem Schlachtfeld einsetzen können. Doch sie zeigen auch die Last und ungewollte Verantwortung, die mit der Rettung der Stadt auf ihren Schultern lastet. Es wird schnell deutlich, dass die Geheimnisse und Schätze des Turms nur durch die Anstrengungen und Opfer eines Wächters enthüllt werden können.

Die epische Welt von BABYLON’S FALL mit ihrem dynamischen Kampfsystem, ihren mächtigen Waffen und ihrem einzigartigen Stil kann allein oder in einer Gruppe aus bis zu vier Spieler*innen erkundet werden. Nach der Veröffentlichung wird BABYLON’S FALL ohne zusätzliche Kosten kontinuierlich um neue Spielmodi, fortlaufende Story-Inhalte und zusätzliche Waffen erweitert. BABYLON’S FALL erscheint weltweit am 3. März 2022 auf PlayStation 5, PlayStation 4 und PC.

In BABYLON’S FALL übernehmen Spieler*innen eine Gruppe von Kriegern, auch bekannt als die Wächter. Mit einer speziellen Ausrüstung, den Gideon-Särgen, stürzen sie sich in eine Odyssee, um den gigantischen Turm von Babylon zu überwinden, in dem ein großes Vermächtnis schlummert. Zusätzlich zu den Waffen, die in beiden Händen gehalten werden, können Wächter die Kraft ihres Gideon-Sarges nutzen, um zwei weitere auszurüsten. Damit sind Kombinationen von bis zu vier Waffen auf einmal möglich. Die Fähigkeiten der verschiedenen Ausrüstungsgegenstände erlauben endlose Variationen, die im Kampf strategisch eingesetzt werden können. Für die außergewöhnliche Grafik des Spiels wurde ein neu entwickelter „Pinselstrich-Stil“ verwendet, um ein einzigartiges Fantasy-Setting mit einer mittelalterlichen Ölgemälde-Ästhetik zu schaffen.

Offizielle Website: www.babylonsfall.com