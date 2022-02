Star Wars: The Old Republic – kinoreifer Trailer zu Legacy of the Sith

Zur Feier des 10. Geburtstags von Star Wars: The Old Republic wurde zudem eine besondere Montage aller epischen, kinoreifen Trailer der letzten Jahre veröffentlicht.

Die Veröffentlichung von Star Wars: The Old Republic – Legacy of the Sith am 15. Februar setzt die Feierlichkeiten zum 10. Geburtstag des Spiels fort, die sich über das gesamte Jahr 2022 erstrecken und Spieler:innen mit neuen Inhalten, Updates und Aktivitäten im Spiel versorgen werden. Neben dem umfassenden neuen Kapitel in der Geschichte von Star Wars: The Old Republic bietet das mit Spannung erwartete Kampfstile-Feature neue Individualisierungsmöglichkeiten für die Waffen und Fähigkeiten der Charaktere, wodurch Spielende noch mehr Möglichkeiten haben, den Star Wars-Charakter ihrer Träume zu erschaffen.

Weitere Informationen über Star Wars: The Old Republic – Legacy of the Sith gibt es auf der offiziellen Webseite.