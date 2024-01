Größter universitärer Esports Wettbewerb beendet die Wintersaison in DE

UNIVERSITY Esports, der weltweit größte internationale Esport Wettbewerb für Studierende hat seine Winter Saison in Deutschland beendet.

Hier haben wöchentlich tausende von Studierenden in Turniere ausgefochten, welches das stärkste Team der DACH Region ist und damit Vertreter für Deutschland wird für die UNIVERSITY Esports Masters, das internationale europäische Turnierformat.

Der Preispool der Winter Saison 2023/24 betrug 6000€, die auf Turniere in den Spielen League of Legends, VALORANT und Rocket League aufgeteilt wurden.

Siegerteams Winter Saison 23/24

Im Germany vs Austria Clash trafen die beiden besten Teams jeder lokalen Meisterschaft aufeinander, um den Vertreter der DACH-Region im UNIVERSITY Esports Masters zu ermitteln, dem kontinentalen Wettbewerb, bei dem die besten Universitätsteams Europas gegeneinander antreten.

In League of Legends setzten sich beide deutschen Teams in den Finals gegen ihre österreichischen Kontrahenten durch, wobei das Team ‚KIT‚ vom Karlsruhe Institute of Technology den Titel holte. In VALORANT sicherte sich jeweils ein Team aus beiden Ländern Siege in den Halbfinals, aber auch das deutsche Team ‚ESUG‚ von der Georg-August-Universität Göttingen krönte sich zum Meister. In Rocket League zeigte ‚Dr. Buhmann Akademie‚ von der Dr. Buhmann Schule & Akademie ihr Können und wurde zum Sieger des Wettbewerbs gekürt.

Während dieser Saison wird UNIVERSITY Esports von einigen der wichtigsten Publisher auf dem Markt unterstützt, wie zum Beispiel Riot Games.