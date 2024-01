Super Mario World: Princess Peach Showtime bringt einen Imagewechsel

Nintendos Vorzeige-Gamingwelt hat ein ausgezeichnetes Jahr hinter sich. Super Mario feierte nicht nur neue Abenteuer auf der Konsole, sondern eroberte gleichzeitig auch die Kinos in aller Welt.

Der neueste Streifen rund um Super Mario entwickelte sich zu einem unerwarteten Mega-Blockbuster. Dieser wurde in der Jahresendabrechnung lediglich von Barbies Realfilmdebüt übertroffen. Das waren die erfolgreichsten Filme des Jahres 2023:

Barbie, 1,450 Milliarden Dollar Einspielergebnis The Super Mario Bros. Movie, 1,362 Milliarden Dollar Einspielergebnis Oppenheimer, 953 Millionen Dollar Einspielergebnis

Im Oktober kam Super Mario Bros. Wonder auf den Markt und sorgte bei Fans und Medien gleichermaßen für Begeisterung. Auch wir waren vom neuesten Auftritt der Kultfigur ziemlich begeistert, schließlich kamen wir bei dem guten alten 2D Jump´n Run Game voll auf unserer Kosten. Doch damit nicht genug, sorgte Nintendo im letzten Sommer für eine große Überraschung.

2024 wird das Jahr der Prinzessin

Der Gaming-Konzern verkündete das erste Game für Prinzessin Peach. Dieses soll dieses Jahr erscheinen und der Prinzessin endlich jenen Status verschaffen, der ihr zusteht. Nachdem sie seit Ewigkeiten von Super Mario gerettet werden muss, ist es an der Zeit, auch ihr mehr Eigenständigkeit zuzugestehen.

Schon in der Super Mario Bros. Film zeigte Prinzessin Peach, dass sie sich emanzipiert hat. So wurde das ehemalige Opfer zu einer toughen und starken Persönlichkeit. Dieser überzeugende Auftritt soll jetzt offenbar weitergeführt werden. Da ist ein eigenes Spiel der nächste logische Schritt, um die Figur im Game weiterzuentwickeln.

Super Mario als Spiegel der Popkultur

Die Tage von Frauen als hilflose Opfer sind, gezählt. Das haben auch die Macher von Super Mario erkannt und Prinzessin Peach eine neue Rolle zugedacht. Schließlich bestimmt die Reihe bereits seit Jahrzehnten das Geschehen am Videospielmarkt und muss sich daher immer wieder neu erfinden. Das ist 2023 im Kinofilm passiert und wird 2024 fortgesetzt. Wir finden das gut, schließlich haben Frauen längst bewiesen, dass sie ihren männlichen Kollegen auch in diesem Feld ebenbürtig sind.

Mit dem großen Erfolg von Super Mario geht auch Verantwortung einher. Schließlich ist der kleine Klempner zu einem riesigen Franchise herangewachsen, das Generationen von Spielern begeistert. Super Mario findet sich heute nicht nur in zahllosen Games, sondern auch in einer Unzahl an Merchandising-Produkten bis hin zu Spielautomaten.

Dort nutzen die Entwickler jene Popularität, die Super Mario in den letzten Jahrzehnten aufgebaut hat, um Spieler für ihre Angebote zu begeistern. Dabei können Spieler beispielsweise mit den Outfits von Super Mario spielen, während die Rollen an den Slots ihre Runden drehen. Wer beste Spielautomaten in Österreich sucht, wird früher oder später auch über eine Variation von Super Mario „stolpern“. Denn auch diese Industrie hat dessen Zugkraft erkannt und seine Abenteuer auf die Spielautomaten gebracht.

Vom Opfer zum neuen Star

Die Tage von Prinzessin Peach als Opfer sind jedenfalls gezählt. Schon der Kinofilm brach mit der Tradition einer armen Prinzessin, die von den Helden gerettet werden muss. Stattdessen wurde Prinzessin Peach zur starken und selbstbewussten Frau, die Mario bei weitem überlegen war.

Da ist es nur logisch, dass sie jetzt endgültig aus dem Schatten von Mario tritt und selbst die Gamingwelt erobert. Wie auf der Nintendo Direct im Sommer letzten Jahres angekündigt, handelt es sich um ein Game für die Nintendo Switch.

Mit ihrem Auftritt soll die Prinzessin jetzt endgültig in die erste Reihe rücken. Erste Eindrücke zeigten, dass es sich um ein Game handeln wird, das in der Welt des Theaters konzipiert wurde.

Alles ist Theater

Die Prinzessin selbst trat bei der Erstpräsentation in einem neuen Outfit auf, das scheinbar ihre neue Rolle im Super Mario Universum unterstreichen soll. Anstatt ihrem ikonischen Kleid in Rosa, trug sie ein blaues Outfit. Dieses erinnerte ein wenig an die Disney-Ikone Elsa von Arendelle. Die Königin im Film Frozen kontrolliert Temperaturen, Eis und Schnee. Scheinbar soll der Kleidungswechsel für die Prinzessin einen Imagewandel symbolisieren.

Doch wie der aktuelle Trailer zeigt, ist es dabei nicht geblieben. Princess Peach: Showtime präsentiert nicht nur rasante Abenteuer, sondern auch zahlreiche Kostümwechsel. Schauplatz ist wie erwartet eine Vorstellung im Funkeltheater.

Dort wollte Prinzessin Peach mit ihren Freundinnen eigentlich eine unterhaltsame Vorstellung genießen, als diese plötzlich von der fiesen Grape und ihrer Sauertruppe gekapert wird. So verwandelt sich die erhoffte Unterhaltung in eine Tragödie. Die Prinzessin ist gefordert, die Vorstellung zu retten und erhält unverhofft Hilfe.

Stella verleiht Peach neue Kräfte

Denn die Theaterwächterin Stella, ein kleines sternenartiges Wesen, verleiht ihr eine Schleife. Diese gibt Prinzessin Peach die Macht, sich zu verwandeln. Plötzlich kann sie sich in die unterschiedlichsten Charaktere verwandeln und wird so in die Lage versetzt, die Sauertruppe zu stellen und die Schauspieler zu retten.

Dazu nimmt sie sowohl die Rolle eines Detektivs als auch jene einer Schwertmeisterin ein. Nicht weniger als sechs verschiedene Verwandlungen sollen helfen, das Theater von der fiesen Grape zu befreien.

Ob ihr das gelingt, werden wir ab 22. März sehen. Dann erscheint Princess Peach: Showtime für die Nintendo Switch. Das Game wird voraussichtlich um die 60 Euro kosten und im Einzelplayer-Modus zur Verfügung stehen. Jetzt warten wir gespannt, ob das große Abenteuer von Prinzessin Peach die hohen Erwartungen erfüllen wird.