Großes Update für World of Warships: Legends

Die amerikanischen Schlachtschiffe sind der Fokus des neuen Updates von World of Warships: Legends. Es gibt eine neue Kampagne, ein besonderes Büro-Projekt und einen kompletten alternativen Tech-Zweig im Early Access. Nicht nur die US Navy ist im neuen Update präsent, auch ein Trio deutscher Flugzeugträger und eine neue Arena-Saison sind dabei.

Der neue “Georgia on My Mind”-Feldzug präsentiert das schnelle Schlachtschiff Georgia. Basierend auf einem vorläufigen Design der Schlachtschiffe der Iowa-Klasse. hat die Georgia eine unglaubliche Geschwindigkeit und sechs große 457mm-Geschütze. Diese Kombination erlaubt es der ihr, sich in jedem Gefecht zu behaupten. Neben den offensiven Fähigkeiten hat das Schiff auch eine Verteidigung, die der der Iowa ähnelt, mit verbesserter Reparatur und typisch amerikanischen Flugabwehrgeschützen. Der Feldzug dauert fünf Wochen und die Spieler müssen 100 Meilensteine erspielen. Spieler mit Admiralitätsunterstützung können neben der Georgia auch eine Menge an Belohnungen erhalten. Alle weiteren Informaitonen zum Großen Update für Wold of Warships: Legends findet ihr im Artikel.