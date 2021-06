Sniper: Ghost Warrior Contracts 2 im Test

Der Haken an der G’schicht

Klingt alles super? Ja, durchaus. Aber der Teufel steckt wie so oft im Detail … hier vor allem in zwei Bereichen: der Gegner-KI und dem Speichersytem. Erstere etwa konfrontiert euch mit einer kuriosen Mischung aus Super-Soldat und sabberndem Vollidiot in Personalunion. Denn während beispielsweise alle Feinde der gefühlt ganzen Map sofort wissen, wo ihr seid, sobald ihr gesichtet wurdet, wissen sie sehr unterschiedlich gut etwas mit dieser Info anzufangen. Da bleiben manche stur auf ihrem Posten stehen und schauen wie Autobusse, während andere sofort mit chirurgischer Präzision Mörser auf eure Position abfeuern. Anderes Beispiel: Während es manche Feinde schaffen, innerhalb des Augenzwinkerns zwischen “ich seh dich” und “ich bin tot”, alle ihre Freunde über eure Anwesenheit zu informieren, bin ich nicht einmal gefühlt zehn Schritte von einem Feind entfernt mitten durch sein Sichtfeld marschiert, ohne dass er auch nur irgendeinen Anstoß daran genommen hätte. Ja – beide Extremfälle sind glücklicherweise genau das: Extreme und nicht die Regel. Dennoch ist es jedes Mal, wenn es passiert, äußerst ärgerlich. Und das hängt vor allem mit dem Speichersystem zusammen.

Ein Quick-Save-Feature, das manuell ausgelöst werden kann, gibt es nämlich keines. Stattdessen speichert das Spiel automatisch. Nur wann es das tut, entzieht sich ab und an jedweder Logik. Mehr noch: Es kann einem den kompletten Spaß am Spiel vermiesen. Ein Beispiel: In einer Mission galt es, eine Gefangene zu retten. Würde man entdeckt, bedeutet das den sicheren Tod der Geisel. Soweit so gut. Der Haken: Nach rund einer Stunde Spielzeit in der Map versemmelte ich einen Schuss aus rund 1200 Metern Entfernung auf eine der Wachen. Heißt: Alle Bösewichte rund um unseren armen Gefangenen waren auf sein Blut aus und ich viel zu weit weg um etwas dagegen zu tun. Blöderweise speicherte das Spiel just in dem Moment, in dem Alarm ausgelöst wurde. Schade – hilft nur noch ein kompletter Neustart der Mission. *grummel*

Neben diesen Unvollkommenheiten im Game-Design stieß ich auch auf diverse Bugs. Mehr als einmal wurden kleine Vorsprünge oder dünne Ästchen von Bäumen zu nahezu unüberwindbaren Hindernissen. Auch leuchtet mir persönlich nicht so ganz ein, warum ein Maschendrahtzaun für unseren Super-Duper-Elite-Soldaten ein ebenso überwindbares Hindernis sein soll, wie eine drei Meter dicke Betonwand. Noch nie was von einem Leatherman gehört? Ärgerlich unlogisch.

Aber gut: Wenn man sich mit dem allem gut arrangiert – oder auf Patches hofft – wird einen Sniper Ghost Warrior Contracts 2 gut unterhalten. Und das lang. Der Umfang reicht für irgendwas zwischen 8 und etwa 30 Stunden Spielzeit. Warum die große Spreizung? Nun, wenn man wie ein Verrückter drauf losrennt, sich durch die Feinde pflügt als wäre man im neusten Call of Duty-Teil unterwegs und dann nach Erledigen der Hauptziele sofort zur Extraktionszone spurtet und abhaut, ist man freilich VIEL kürzer beschäftigt, als wenn man das Spiel so angeht, wie es die Entwickler vorgesehen haben. Also mit Bedacht, viel Schleichen, kreativem Ausprobieren der Ausrüstung und ja, auch so manchem Neustart einer Mission.