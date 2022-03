GTAV und GTA Online: Pre-Load auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S gestartet

Das Vorabladen für Grand Theft Auto V und Grand Theft Auto Online steht jetzt allen zur Verfügung, die im PlayStation Store oder Microsoft Store vorbestellt haben.

Die neuen Versionen von GTAV und GTA Online erscheinen am 15. März und bieten neue Grafikmodi mit einer Auflösung von bis zu 4K, einer Framerate von bis zu 60 Bildern pro Sekunde, verbesserten Texturen, HDR-Optionen und Ray-Tracing sowie schnellere Ladezeiten, immersives 3D-Audio, plattformspezifische Features und mehr.

Außerdem könnt ihr euren Spielfortschritt im Story-Modus übertragen – sowohl von PS4 als auch von Xbox One –, indem ihr einen Spielstand in den Rockstar Games Social Club hochladet. Euren GTA-Online-Charakter* könnt ihr ab dem 15. März transferieren. Alle, die ihre Reise auf einer neuen Konsolengeneration fortsetzen wollen, erhalten einen Karin S95, der von den Experten von Hao’s Special Works komplett getunt wurde, sowie einen HSW-Rennanzug und eine Reihe neuer Chamäleon-Lackierungen, die für alle Fahrzeuge verwendet werden kann.

Der Career Builder

Wie bereits letzte Woche erwähnt, wird GTA Online auf der neuesten Konsolengeneration den Career Builder beinhalten. Dieser soll neuen Spielern – oder allen, die ihren Charakter zurücksetzen und einen Neustart wagen wollen – einen hilfreichen kleinen Vorsprung in der kriminellen Welt des südlichen San Andreas verschaffen.

Dank des Career Builder startet ihr GTA Online mit einer Unternehmensimmobilie, einem Fahrzeug und einer Waffe – und habt noch etwas Spielraum für hilfreiche Verbesserungen sowie ein paar GTA$ für den Anfang.

Wählt eine dieser beliebten kriminellen Karrieren in GTA Online: Führungskraft, Waffenschmuggler, Nachtclub-Besitzer oder Biker. Anschließend erhaltet ihr Geldmittel in Höhe von 4.000.000 GTA$, die ihr in die notwendigen Güter investieren könnt. Die Wahl einer dieser vier Karrieren garantiert, dass euch eine Unternehmensimmobilie und eine große Auswahl an Missionen und Gameplay-Möglichkeiten zur Verfügung stehen, in die ihr euch sofort stürzen könnt. Natürlich könnt ihr im Laufe der Zeit expandieren und euch auch an neuen Karrieren versuchen.

Nach der Auswahl eurer Karriere könnt ihr die neu erhaltenen 4.000.000 GTA$ nutzen, um aus einer breiten Palette an Immobilien, Fahrzeugen und Waffen auszuwählen. Ihr könnt euch entweder für die Basics entscheiden – eine nicht ausgebaute Immobilie sowie eine einfache Waffe und ein einfaches Fahrzeug – oder ihr entscheidet euch für eine Unternehmenszentrale mit sämtlichen Verbesserungen und Anpassungen, Luxusfahrzeuge und genug Knarren, um einen gesamten Waffenschrank zu füllen. Es kommt ganz darauf an, wie ihr euer Startguthaben ausgeben wollt. Ihr könnt aber maximal 1.000.000 GTA$ davon mit in GTA Online nehmen.

Grand Theft Auto V und Grand Theft Auto Online sind ab 15. März digital im PlayStation Store auf PS5 und Microsoft Store erhältlich. Die physischen Versionen erscheinen im April. Weitere Informationen folgen in Kürze.

*Gekaufte GTA$ können nur beim Transfer auf Plattformen einer Familie übertragen werden (PS4 auf PS5, Xbox One auf Xbox Series X|S). Alle regulär verdienten GTA$ werden unabhängig von der Plattform übertragen.