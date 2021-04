GTFO Rundown #005 – Shooter erhält fünftes und größtes Update

Über GTFO

GTFO ist verdammt schwer – der Claim „work together or die together“ ist auf jeden Fall wörtlich zu nehmen, denn zum Überleben sind voller Einsatz und Teamwork gefordert. In GTFO schlüpfen Spieler in die Rolle der Plünderer, die düstere und von Monster bewohnte Katakomben entdecken und verlassen müssen. Doch reine Feuerkraft reicht nicht aus, um übermächtige Horden, komplexe Rätseln und gefährliches Giftgas zu überleben – oftmals ist auch ein strategischer Stealth der beste Freund des Spielers. Nur mit der richtigen Taktik, aufeinander abgestimmten Gadgets, den optimalen Aim und tadelloses Teamwork können Spieler den Trip in die Horror-Katakomben überleben.