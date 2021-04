Knockout City erhält zu Release zeitlich begrenzte Testversion

Kostenlose Testversion mit zeitlicher Begrenzung

Alle Spieler, die keine Möglichkeit hatten, das Spiel in der Cross-Play-Beta anzutesten, können Knockout City zum Start am 21. Mai kostenlos in der zeitlich begrenzten Testversion ausprobieren. Diese beinhaltet das komplette Spiel und wird auf Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC via Origin, Steam, Epic Games Store, und via Aufwärtskompatibilität auf Playstation 5 und Xbox Series X/S verfügbar sein. Alle Spielfortschritte aus der kostenlosen Testversion bleiben Spielern erhalten, die sich für den Kauf der Vollversion des Spiels entscheiden. Spieler, die sich während der kostenlosen Testversion für den Kauf entscheiden, erhalten zusätzliche kosmetische Belohnungen für ihre kommenden Schlachten in Knockout City.