Preload der Crossplay-Beta

Fans können sich die Knockout City Crossplay-Beta schon jetzt auf ihre bevorzugte Plattform herunterladen und sich ab Freitag, den 2. April um 15:00 Uhr ins Spiel stürzen. Die Server sind bis Montag, den 5. April um 3:00 Uhr geöffnet. Zusätzlich erhalten Spieler für die Teilnahme an dieser Crossplay-Beta den Beta-blauen Booster-Gleitschirm, um sich stilvoll in die Lüfte zu schwingen, sowie das Beta-Rowdy-Spielersymbol, wenn sie zur Veröffentlichung des Spiels am 21. Mai zurückkehren. Als besonderes Dankeschön haben Spieler, die im Februar an der PC-Beta teilgenommen oder sich frühzeitig auf knockoutcity.com für die Crossplay-Beta angemeldet haben, an diesem Wochenende die Chance, die exklusive Ausrüstung auszuprobieren.

Kostenlose Testversion zu Knockout City

Wenn Knockout City am 21. Mai veröffentlicht wird, haben Spieler für begrenzte Zeit Zugriff auf eine kostenlose Testversion auf PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC auf Origin, Steam und dem Epic Games Store, sowie dank Aufwärtskompatibilität auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S, in der die Vollversion des Spiels gespielt werden kann. Alle Spielfortschritte aus der kostenlosen Testversion bleiben Spielern erhalten, die sich für den Kauf der Vollversion des Spiels entscheiden. Spieler, die sich während der kostenlosen Testversion für den Kauf entscheiden, erhalten zusätzliche kosmetische Belohnungen für ihre kommenden Schlachten in Knockout City.