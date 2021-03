Österlicher Nintendo eShop Multiplayer-Sale

Mehr Spieler, mehr gemeinsamer Spaß – Nicht nur gibt es auf der Nintendo Switch immer mehr Multiplayer-Titel, morgen, dem 1. April, startet zudem der große Multiplayer-Sale im Nintendo eShop: Über 190 Spiele sind bis zu 75 Prozent günstiger zu haben.

Gemeinsame Abenteuer mit Freunden sind besonders spaßig. Das beweisen Mario, Luigi, Peach und Co. regelmäßig – zuletzt etwa in Super Mario 3D World + Bowser’s Fury. Und die Auswahl an spannenden Multiplayer-Spielen für Nintendo Switch wächst beständig: Über 1.500 Titel sind zu zweit spielbar – und mehr als 800 davon bieten Multiplayer-Optionen für bis zu vier Spieler. Mit dem am 1. April startenden Nintendo eShop Multiplayer-Sale können einige davon vergünstigt erstanden werden.