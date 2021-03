PlayStation Plus-Titel im April 2021

Oddworld: Soulstorm

Genre: Action, Strategiespiel

Plattform: PS5

Release: 2021

Entwickler: ODDWORLD INHABITANTS, INC.

Verfügbarkeit: 6. April 2021 bis 3. Mai 2021

Oddworld: Soulstorm ist das zweite Spiel in Abes Heldenepos und schließt direkt an die Ereignisse aus Oddworld: New ‘n’ Tasty aus dem Jahr 2014 an. In Oddworld: Soulstorm entwickelt sich Abe, Held wider Willen, zum Anführer einer wachsenden Revolution. Dabei tauchen Spieler in das vielfältige Oddworld-Universum ein, in dem manche Bereiche knallharte Action erfordern, in anderen hingegen heimlich vorgegangen werden muss. In spannenden Actionsequenzen können Spieler sogar Abes Herzschlag spüren, sodass das Gefühl der Immersion dank des haptischen Feedbacks des DualSense noch stärker hervorgehoben wird.

Weitere Informationen sind auf dem PlayStation-Blog verfügbar.