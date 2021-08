Guild Wars 2: End of Dragons – Erste Beta startet am 17. August

NCSOFT und ArenaNet geben bekannt, dass ab kommenden Dienstag die ersten spielbaren Inhalte von Guild Wars 2: End of Dragons verfügbar sind: Drei Elite-Spezialisierungen, die neue und spannende Möglichkeiten zum Spielen der bestehenden Charakterklassen bieten, sind dann im Rahmen des ersten Betatests der Erweiterung für alle verfügbar. Alle, die sich am 17. August ab 18 Uhr in Guild Wars 2 einloggen, können bis zu drei neue Charaktere erstellen, die automatisch auf Stufe 80 aufgewertet werden, und die neuen Elite-Spezialisierungen Willensverdreher, Vorbote und Virtuose für die Klassen Wächter, Nekromant und Mesmer auswählen. Die Beta wird bis zum 21. August andauern und für jeden zugänglich sein, auch für Play-for-free-Accounts.

Die erste Beta zu Guild Wars 2: End of Dragons bietet Einblick in drei Elite-Spezialisierungen und startet am 17. August um 18:00 Uhr und läuft bis zum 21. August. Drei weitere Elite-Spezialisierungen werden im Vorfeld der zweiten Beta zu End of Dragons enthüllt, die am 21. September beginnt und bis 25. September läuft. Die letzten Elite-Spezialisierungen werden von 26. bis 30. Oktober in der dritten Beta spielbar sein.