Tom Clancy’s Rainbow Six Mexico Major startet am 16. August

Das Tom Clancy’s Rainbow Six Mexico Major bringt 15 der weltbesten Teams aus Europa, Nordamerika, Lateinamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum zusammen.

Ubisoft gab heute bekannt, dass das Tom Clancy’s Rainbow Six Mexico Major vom 16. bis 22. August 2021 in Mexiko-Stadt, Mexiko, stattfinden wird. Die besten Teams aus allen Rainbow Six E-Sports Regionalligen werden in einer LAN-Umgebung um den Titel, einem Anteil am Preispool von 500.000 US-Dollar und Punkte in der globalen Rangliste für das Six Invitational 2022 kämpfen.