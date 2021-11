High Calibre ist jetzt in Tom Clancy’s Rainbow Six Siege verfügbar

Rainbow Six Siege heißt Thorn, eine irische Verteidigerin eine Überarbeitung von Outback und vieles mehr willkommen.

Ubisoft gab heute bekannt, dass High Calibre, die vierte und finale Season des Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Year 6, ab sofort auf PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One Konsolen, Xbox Series X | S, Windows PC und Stadia verfügbar ist. Die neue Season bringt neben dem neuen irischen Operator, noch eine Überarbeitung der Karte Outback, neue Standardfarben für die Teams und einen neuen Battle Pass, mit neuen exotischen Waffenskins und vieles mehr.

In High Calibre lernen Spieler:innen eine brandneue Verteidigerin kennen, Thorn. Sie ist mit den Razorbloom Granaten ausgerüstet: Werfbare Gadgets mit Annäherungsalarm, die nach dem Auslösen binnen kurzer Zeit explodieren. Wenn Gegner:innen den Wirkungsradius nicht rechtzeitig verlassen, werden sie durch die Explosion Schaden nehmen. Thorn ist ein Operator mit mittlerer Geschwindigkeit und Panzerung, die entweder die neue UZK50Gi oder die M870 als Primärwaffe und die 1911 TACOPS oder die C75-AUTO als Sekundärwaffe nutzen kann.

Zusätzlich wurde Outback komplett überarbeitet, um das Balancing und den Spielerkomfort zu verbessern. Das Hauptgebäude und der Außenbereich wurden modifiziert, um den Angreifern mehr kreative Angriffsstrategien zu ermöglichen. Außerdem wurden neue zerstörbare Außenwände hinzugefügt und manche Bereiche wurden neu möbliert und arrangiert, um verbesserte Sichtlinien zu gewährleisten.

Year 6 Season 4 kommt mit einem brandneuen Battle Pass, inklusive 100 Rängen und bis zu 131 Belohnungen, welcher bis zum 21. Februar verfügbar ist. Der Battle Pass beinhaltet eine kostenlose und Premium-Variante, welche für 1200 R6-Credits erhältlich ist. Besitzer:innen der Premium-Variante des Battle Pass können direkt als Thorn spielen und schneller Fortschritt erzielen, während andere Spielende sie ab dem 14. Dezember mit Ansehen oder R6-Credits freischalten können. Der neue Inhalt, inklusive der Überarbeitung von Outback, neue Standardfarben für die Teams, einen neuem HUD und Operator-Anpassungen, ist ab sofort kostenlos für alle Spieler:innen verfügbar.

Rainbow Six Siege wird kostenlos verfügbar auf Playstation®4, Playstation®5, Xbox One, Xbox Series X | S, und Windows PC über den Epic Games Store und Ubisoft Connect sein, beginnend am Dienstag dem 2. Dezember bis Montag den 6. Dezember. Außerdem erhalten die Spieler:innen während dieses Zeitraums einen Rabatt von bis zu 70%, je nach Plattform und Version des Spiels.

Weitere Informationen gibt es unter:http://rainbow6.com/freeweekend

Zusätzliche Neuerungen von High Calibre beinhalten: