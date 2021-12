Filmkritik: Kaiserschmarrndrama

FAZIT

Humorvolle Dialoge und die mannigfache Handlung nehmen im Laufe der Zeit zwar ein wenig ab, doch der Unterhaltungswert ist besonders in der ersten Filmhälfte mehr als gegeben. Besonders der fulminante Filmstart mit dem rabiaten Birkenberger im Klosterspital ist grenzgenial.

Die Ermittlungen im Doppel-Mordfall rücken diese Mal mehr, als der Eberhofer-Fan gewohnt ist, in den Hintergrund. Daraus resultierend hält sich auch die Spannung, noch mehr als üblich, in Grenzen. Die Aufklärung des Falls erledigt sich quasi fast wie von selbst und so bleibt dem Regisseur mehr Zeit für die Umsetzung der Blödeleien der wieder grandios aufspielenden Besetzung aller Figuren, die man bereits aus den vorigen Teilen kennt.

Mit Kraftausdrücken und Schlüpfrigkeiten wird dabei auch diesmal nicht gespart. Die Kombination aus bayrischen, saukomischen, charmanten und gaudigen Szenen und jede Menge Situationskomik ergibt mit Kaiserschmarrndrama eine Anknüpfung an die vorherigen gelungenen Eberhofer-Verfilmungen. Wir dürfen uns also bereits auf den achten Fall, das Guglhupfgeschwader freuen, welcher bereits diesen Oktober fertig gedreht wurde und im August 2022 in die Kinos kommen wird.