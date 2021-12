Hit oder Shit Video „Riot schreibt Geschichte“

Gaming-Trends einmal anders, das bietet das Videoformat „Hit oder Shit“ unseres Partners Decamp Productions. Im neuen Video feiern die Macher Publisher Riot Games. Warum? Schaut euch am besten das Video an.

Riot Games zeigt schon sehr lange her, dass alles was sie angreifen funktioniert. Naja zumindest fast alles. Und sie sind auch die ersten die jetzt die Gaming Zielgruppe neu definieren wollen. Sie trauen sich einiges und wies aussieht funktioniert das auch. Mit Arcane geht Riot in eine ganz neue Richtung und ich feiere sie hart dafür.