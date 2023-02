Hogwarts Legacy im Test

Open World Standardkost

Schon alleine die Grundzauber machen unheimlich viel Spaß. Überall in und um Hogwarts finden sich kleine Rätsel und Geheimnisse. Viele davon wecken Erinnerungen an besondere Momente aus den Büchern und Filmen. Einige Bereiche sind sofort zugänglich, andere erfordern den richtigen Zauberspruch.

Bevor wir in die Welt ausserhalb von Hogwarts dürfen, testen wir unsere Duellkünste in einem mehr oder weniger geheimen Club. Wir werden langsam an die anfangs recht komplexe Steuerung rangeführt, vier Zauber haben wir als Standard hinterlegt und diese können im Menü jederzeit gewechselt werden. In den Kämpfen müssen wir ausweichen, uns per Schildzauber schützen und gleichzeitig unterschiedliche Zauber gegen unsere Gegner wirken. Manche Gegner müssen erst mit einem bestimmten Zauber aus dem Gleichgewicht gebracht werden. Unterschiedliche Schildzauber können wir durch bestimmte Angriffe durchdringen, um die Gegner dann durch die Luft zu schleudern oder so zu manipulieren, dass sie für uns kämpfen. Die Steuerung geht dabei nach einigen Kämpfen aber recht locker von der Hand.

Wenn wir nicht gerade die klassischen Open World Aufgaben wie z.B. feindliche Lager räumen oder Nebenquests von NPCs abarbeiten, bietet uns Hogwarts einiges an interessanten Schulfächern. Wir lernen wie man Zaubertränke braut und diese einsetzt. Die notwendigen Zutaten dafür pflanzen wir im Fach „Kräuterkunde“ selbst an. Der Flugunterricht mit dem Besen gehört ebenso zum Schulalltag wie „Verteidigung gegen die dunklen Künste“. Durch bestimmte Questreihen erlernen wir sogar die drei „unverzeihlichen Flüche“.

Zugegeben es hat schon etwas Seltsames an sich, wenn wir als Teenager fröhlich mordend ganze Gegnerhorden mit Avada Kedavra abmurksen ohne dabei von irgendjemandem verurteilt zu werden. Ludonarrative Dissonanz lässt grüßen.

Da es in Hogwarts Legacy kein Moralsystem oder dergleichen gibt, gibt es auch keinen Grund auf die Möglichkeit sogar Minibosse zu one-hitten zu verzichten. Das Treffer-Feedback ist gut und die Zauber sehen toll aus. Auch der Sound, der aus dem DualSense kommt, gibt uns das Gefühl gerade wirklich einen mächtigen Zauber zu wirken.